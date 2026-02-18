夢の”ミライ人間洗濯機”を施設やご家庭へ「サイエンス」の体感型ショールーム

2025年大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンで人気を博した、“ミライ人間洗濯機”の生みの親「サイエンス」。ご家庭で利用可能な、シャワーベッド「ミラブル」や浸かっているだけで身体の洗浄ができる「ミラバス」を含む、「サイエンス」の全製品が体感可能な、商談・セミナーなどに活用できる、ラボ併設ミラブル技術体験施設をご紹介します。

サイエンスの体感型ショールーム

ショールームへ入ると、中央には圧巻の存在感で出迎えてくれる“ミライ人間洗濯機”。

2025年大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」にて、超予約困難な体験としても人気を博した”ミライ人間洗濯機”は、1970年の大阪万博から55年の時を経て、現在へと「サイエンス」が技術を結集し誕生しました。

毎日のバスタイム

毎日の気になるバスタイムに”ミライ人間洗濯”があったらいいのにな…と思われた方も多いはず。私自身も夢のようなバスタイムを想像していましたが、その夢が実現可能なのです。

施設やご家庭へミライ人間洗濯機が実現可能

施設やご家庭へ「ミラブル」や「ミラバス」や「どこでもミラバス」を設置する事により、”ミライ人間洗濯機”の技術を普段の生活で利用できます。

体感型のショールーム

ショールームでは、その場でサイエンス製品の体感が可能です。商品の特性やおすすめの使い方までを伺う事ができました。

ミラブルzero

「トルネードミスト」「リングストレート」「スプラッシュストレート」と、新発想の3つの水流を搭載！ウルトラファインバブルを生成する3つの水流で、毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバブルが入り込み、汚れをキレイに落とします。

ミラブル 爽

毎日のシャワータイムを短縮されたい方、全身を包み込むような、満足感のある浴び心地を実現。

パワフルな浴び心地で、身体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさへと導いていきます。

ミラブル 潤

身体を包み込む外角度トルネードミスト。うるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる “保湿洗浄”で、身体の隅々までしっかりとケア。本来のみずみずしさを導びきだしてくれます。

毎日のシャワータイムで、自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へオススメです。

ミラブル 艶

エイジングケア※、敏感肌な方へも、３つのモードで優しく全身をメンテナンスしてくれる、1本３役の究極のシャワーヘッドです。

肌あたりや目的の異なる３つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。

※年齢に応じたお手入れ

どこでもミラバス

施工の必要がない、ミラブルポータブルは賃貸住宅や施工が出来ない浴槽などにも設置可能なので、自宅の浴槽に設置や持ち運びも可能。どこでも好きな場所でファインバブル入浴をお楽しみ頂けます。

私自身も「サイエンス」の「ミラブル」を日々愛用しておりますが、魅力的なシャワーヘッドがたくさんあり、新しい製品が欲しくなりました。

ショールームでは、各業種業界への展開を実際に体感出来る、ショールームになっており、サイエンスの全製品を手に取り体感する事ができます。

サイエンスの全商品の体感のほかに、ファインバブル発生の仕組みを実際に見学出来るスペースがあり、水槽の中で発生するファインバブルの気泡の動きの違いを見学し、特徴について学ぶことができます。

ご家族や施設で利用する水栓へも「サイエンス」の知識を活かし、お水からこだわる方におすすめ。新しい施設やご家庭へ製品の設置が可能です。

1日の大切なバスタイムへ、安らぎ・リラックス・洗浄・寛ぎのひとときのお供に、「サイエンス」の製品を取り入れてみてはいかがでしょうか。

サイエンス本社･大阪ショールーム

大阪市淀川区西中島 5-5-15 新大阪セントラルタワー 南館 1F

TEL：06-6307-2400

(上記は新大阪のショールームについてです。購入可能な一般のお客様向けのショールームは心斎橋にございます。)

心斎橋ショールーム

(一般様向け・要予約）

大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3－5

第1・3火曜日 毎週水曜日定休

営業時間 9:00～18:00 臨時休業有り

TEL06-4708-8890