「colorgram（カラーグラム）」より、シュガーシロップを甘く煮詰めたような落ち着いたカラーと、みたらし団子のようなもっちり質感が魅力の「タンフルグラスティントディープグレーズ」が、2026年2月23日（月）よりオンライン順次発売、3月3日（火）よりオフライン発売となる。

■グロスのツヤとティントの色持ち

ひと塗りでグロスのようにぷるんとしたツヤを与える高密度シロップグレーズテクスチャー。ツヤはグロスのように、色持ちはティントのように楽しめる“いいとこどり”の仕上がりを叶えるリップティント。

シュガーシロップでコーティングしたタンフルをさらに甘く煮詰めたような果汁カラー。じゅわっとにじむ蜜のようなツヤと、もちっとした甘さを感じさせる唇印象へ導く。半トーン落ち着いたカラー設計で、ほんのり色づきながら肌なじみの良さも叶える。

■商品情報

CJ Olive Young Japan株式会社

カラーグラム タンフルグラスティントディープグレーズ1,210円（税込）

01 ドングリベージュ02 ストロベリーマロン03 フィグコンポート04 トフィーアップル05 ダークチェリー06 ココアナップ07 ほうじもも（日本限定カラー）08 ミルキータロ（日本限定カラー）09 ベリーサクラ（日本限定カラー）