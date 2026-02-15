【カルディ】春限定！チェックすべき新作「さくらお菓子」3選

桜の季節を感じる季節限定お菓子が、カルディコーヒーファームに登場しています。サブレやせんべいなど、だんだん近づく春を待ちわびながら味わえる商品ばかりです。

今回は、やさしい桜の香りや春らしい色合いで、おうち時間を華やかにしてくれる3商品を紹介します。桜フレーバー好きは見逃せませんよ。

しっとりもちもちでやみつきになる...

●濃厚桜ショコラ（257円）

桜葉入りの生地に桜葉チョコレートソースを合わせた桜尽くしのしっとりショコラスイーツ。春らしい桜の風味がやさしく広がり、コーヒーや紅茶との相性も抜群です。

SNSでは「桜の香りがふんわり広がって、味も美味しい〜！」「ガトーショコラやブラウニーのようなしっとり高密度な食感」「くどさを感じない美味しさで思わず手が伸びちゃう」といった感想が。一口サイズで手軽に楽しめる季節限定スイーツです。

●しっとりサブレ 桜羽二重もち・桜葉入り（181円）

桜羽二重餅をイメージした生地に桜葉を練り込み、しっとりとやわらかく焼き上げたサブレ。塩漬け桜葉のやさしい香りがほんのり楽しめ、和風テイストが春の気分にぴったりです。

「大好き過ぎるが故に毎年箱買いする商品」「噛むたびに自然で上品な桜の香りとまろやかな甘味が広がる」「桜好きならマジで買うべき」とSNSでも評判。食感のアクセントと桜風味のバランスが魅力的な一枚です。

●桜せんべい（267円）

ひとくちサイズの桜風味の海老せんべい。桜のほのかな香りが感じられ、春のおやつ時間やおつまみにもぴったりの一袋です。塩味と桜風味の組み合わせが心地よく、カルディの季節限定商品として人気ですよ。

SNSでは「しょっぱい系の桜が珍しくて美味しい」「ふわっと桜の香りが広がってたまらないやつ」「今しか買えないから大量にストックしました」といったコメントが。一度食べ始めると止まらなくなりますよ。

春の訪れを感じさせてくれるカルディのさくらお菓子は、どれも季節感たっぷりで今だけの特別感が魅力です。やさしい甘さのスイーツから、ちょっと意外性のあるお菓子まで、今だけのおいしさを味わってみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

紹介した一部商品は2026年2月13日現在、オンラインストアで売り切れています。近くの実店舗で確認してください。

