ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

どんなスタイルにも馴染む、毎日使いたくなるユニセックスバッグ。【コールマン】の2WAYバックパックトートがAmazonに登場!

コールマンの2WAYバックパックトートは、タウンユースからアウトドア、通学、ビジネスまで幅広いシーンに馴染むバックパックだ。

多様なファッションに合わせやすい形と容量で、メンズ・レディース問わずユニセックスに楽しめるのが魅力になっている。

内部にはメッシュポケットとキーフックを備え、日常の小物を整理しやすい設計になっている。使わないときはショルダーベルトを背面ポケットに収納でき、見た目もすっきりと整う。

シンプルでありながら機能性をしっかり押さえ、毎日の相棒として活躍するシリーズだ。