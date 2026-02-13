必要な機能をすっきりまとめて。軽やかに背負える万能シリーズ【コールマン】の2WAYバックパックトートがAmazonに登場中‼
どんなスタイルにも馴染む、毎日使いたくなるユニセックスバッグ。【コールマン】の2WAYバックパックトートがAmazonに登場!
コールマンの2WAYバックパックトートは、タウンユースからアウトドア、通学、ビジネスまで幅広いシーンに馴染むバックパックだ。
多様なファッションに合わせやすい形と容量で、メンズ・レディース問わずユニセックスに楽しめるのが魅力になっている。
内部にはメッシュポケットとキーフックを備え、日常の小物を整理しやすい設計になっている。使わないときはショルダーベルトを背面ポケットに収納でき、見た目もすっきりと整う。
シンプルでありながら機能性をしっかり押さえ、毎日の相棒として活躍するシリーズだ。
