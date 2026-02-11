¡Ö¤¢¤Þ¤êÄ´Íý¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¥«¥®!? Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤êÄ¾ÅÁ¡È¥Ø¥ë¥·¡¼¥ì¥·¥Ô¡É
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤«¤é³°¿©¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂ³¤¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÂÎ½Å¤¬¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤è¤ê2¡Á3kg¥ª¡¼¥Ð¡¼!? ¤Ê¤ó¤ÆÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¿©¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÎÁÍý²È¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦ÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ó¤ÇËþÂÅÙUP¡£Ìý¤ÈÅü¼Á¤òÍÞ¤¨¤¿Ä´Íý¤ò
²ñ¿©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹Àè¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤í¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡£
¡Ö¤Ç¤âÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤È¤¤Ï»öÁ°¤Ë¿©»ö¤ÎÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤Î¤Û¤¦¤¬´í¸±¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤éº£¿©¤Ù¤Æ¤ª¤³¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÌµÂÌ¤Ê´Ö¿©¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£»ä¤Ï»Å»ö¤Ç´é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤¢¤ì¡¢´é¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿?!¡É¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¡×
ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ÉÍÜÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÎ¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤â¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤ì¤ë¤Î¤ÇÍÍÑ¡£¤¢¤È¤Ï2»þ´Ö¤ª¤¤¯¤é¤¤¤Ë²¹¤«¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ä¤ªÃã¡¢½Ð½Á¡¢ÇòÅò¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ï¡¢¡È¤¢¤Þ¤êÄ´Íý¤ò¤·¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤â¥«¥®¡£
¡ÖÄ´Íý¤ò¤¹¤ë¤È¤½¤Î²áÄø¤ÇÌý¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í¾Ê¬¤Ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä´Íý¤Ï´ÊÎ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÉ¬Í×¤Ê¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÁÇºà¤Ë¶á¤¤¿©»ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥«¥é¥ÀÀ°¤¨½Ñ
¡ Í¼ÈÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ëÆü¤ÏÄ«¡õÃë¤ÇÄ´À°Ä«¿©
¡Ö¥«¥í¥ê¡¼45¡ó¥ª¥Õ¤ÎÆ¦Æý¤ä¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¡¢Ä«¤Ï¤Þ¤º¤¤¤º¤ì¤«¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥ÆÅª¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤òºî¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð½Á¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¼Ñ½Ð¤·¤Æ°û¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð´ï¤Ë³ïÀá¤È±öº«ÉÛ¡¢Çß´³¤·¤òÆþ¤ìÅò¤òÃí¤®¡¢Â¨ÀÊ¥¹¡¼¥×¤òºî¤ë¤³¤È¤â¡×Ãë¿©
¡Ö¤ªÃë¤Ë¿©Íß¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¼è¤êµÞ¤®¤æ¤ÇÍñ¤òºî¤ê¡¢±ö¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¸¼ÊÆ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤å¤¦¤ê¤ä¥»¥í¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîºÚ¤òÀ¸¤Çóö¤ë¤È°Õ³°¤ÈËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Ê¤Ë¤«Íß¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤ÏÌþ¤·¸ú²Ì¤â¡×
¢ ¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ö¿©¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤ÏÒòÓð²ó¿ô¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤ò
¡Ö°ìÈÖ¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥°¥ß¡ª ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë³ä¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1ÂÞ200kcal°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤È¥½¥Õ¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤â³ú¤à²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¹¢±Û¤·¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤è¤ê¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤à¿©ÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¡È¿©¤Ù¤¿¡ª¡É¤È¤¤¤¦ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
£ ¡Ö±ÉÍÜÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¡×¡ÖÁÇºà¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¿åÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
¡Ö±ÉÍÜÌ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤¢¤¿¤ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤ÎÎÌ¤Î¤³¤È¡£¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é±ÉÍÜ¤ÏÀÝ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤¿©ºà¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÁÇºà¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¿©¤Ù¤ÆÄ´Íý¤Ë»È¤¦Ìý¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Î»é¼Á¡¦Åü¼Á¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¶õÊ¢»þ¤ÏÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Î½ÁÊª¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤â¡ý¡×
¥ì¥·¥Ô
¾å¡¦è§¤Ç·Ü ´Ú¹ñ¤Î¤ê´¬¤¡¢²¼¡¦è§¤Ç·Ü ¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥¸¡¼É÷
ÄãÅü¼Á¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Î·Ü¤à¤Í¤ò´Ú¹ñÉ÷¤Ë¡Öè§¤Ç·Ü ´Ú¹ñ¤Î¤ê´¬¤¡×
recipeºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤à¤ÍÆù¡ÊÈé¤Ê¤·¡Ë¡Ä250g¡¢¤¤å¤¦¤ê¡Ä1ËÜ¡¢¿Ý¡Ä¾®¤µ¤¸2¡¢¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸2¡¢±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/3¡ÊÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¡Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ê¡Ä¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡ÄÅ¬ÎÌ¡¢¥¥à¥Á¡ÄÅ¬µ¹ºî¤êÊý
¡ Æé¤Ë·ÜÆù¤òÆþ¤ì¡¢¤«¤Ö¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤òÃí¤®Æþ¤ì¤ë¡£¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¿å¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢10Ê¬è§¤Ç¤ë¡£²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ6Ê¬ÃÖ¤¯¡£
¢ ·ÜÆù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁ¡°Ý¤Ë±è¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¯¤Û¤°¤·¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¿Ý¡¢¤´¤ÞÌý¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/3¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢Ì£¤ò¤ß¤ÆÂ¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð±ö¤ÇÄ´¤¨¤ë¡£
£ ¢¤ÈÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤å¤¦¤ê¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ê¤È¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤òÅº¤¨¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¥à¥Á¤â°ì½ï¤Ë¡£
¥Ê¥Ã¥ÄÆþ¤ê¤Î¤´¤Þ¤À¤ì¤Ç¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ò¥×¥é¥¹¡Öè§¤Ç·Ü ¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥¸¡¼É÷¡×
recipeºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤à¤ÍÆù¡ÊÈé¤Ê¤·¡Ë¡Ä250g¡¢¤¤å¤¦¤ê¡Ä1ËÜ¡¢A¡ÎÇòÎý¤ê¤´¤Þ¡ÄÂç¤µ¤¸3¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1¤«¤±Ê¬¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1¤«¤±Ê¬¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡Ê¥í¡¼¥¹¥È¡¦Ìµ±ö¡Ë¡Ä20g¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1,1/2¡¢¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸1,1/2¡¢º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/3¡Ïºî¤êÊý
¡ Æé¤Ë·ÜÆù¤òÆþ¤ì¡¢¤«¤Ö¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤òÃí¤®Æþ¤ì¤ë¡£¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¿å¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢10Ê¬è§¤Ç¤ë¡£²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ6Ê¬ÃÖ¤¯¡£
¢ ·ÜÆù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁ¡°Ý¤Ë±è¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¯¤Û¤°¤¹¡£¤¤å¤¦¤ê¤ÏÀéÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
£ ¥Ê¥Ã¥Ä¤ÏÁÆ¤¯¹ï¤ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎA¤ÎºàÎÁ¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¤ ´ï¤Ë¢¤Î¤¤å¤¦¤ê¡¢·ÜÆù¤Î½ç¤ËÀ¹¤ê¡¢£¤Î¤´¤Þ¤À¤ì¤ò¤«¤±¤ë¡£
¤ª»É¤·¿È¤ò¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¡¢ÇòÊÆÍß¤òÍÞ¤¨¤ë¡ª¡Ö´ÊÃ±¤ª»É¤·¿È¥µ¥é¥À¡×
recipeºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ë
Âä¤Î»É¤·¿È¡Ä80g¡¢½ÕµÆ¤ÎÍÕ¡Ä50g¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¾®¤µ¤¸1,1/2¡¢±ö¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡ÊÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¡Ë¡¢Í®»Ò²Ì½Á¡Ä¾®¤µ¤¸2¡¢Ê´»³Ü¥¡Ä¾¯¡¹ºî¤êÊý
¡ ¥Ü¥¦¥ë¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿Âä¤Î»É¤·¿È¤È½ÕµÆ¤ÎÍÕ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢ ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈÏÂ¤¨¤¿¤é¡¢±ö¡¢Í®»Ò²Ì½Á¡¢Ê´»³Ü¥¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£Ì£¤ò¤ß¤ÆÂ¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð±ö¤ÇÄ´¤¨¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢ÒòÓð¤âÂ¿¤á¤Ç¹âËþÂÅÙ¡Ö¿©¤Ù¤ë¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¡×
recipeºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¤³¤ÞÆù¡Ä80g¡¢¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡Ä50g¡¢¤´¤Ü¤¦¡Ä50g¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢±ö¡ÄÅ¬ÎÌ¡¢¿å¡Ä200ml¡¢Ìµ±ö¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ä200mlºî¤êÊý
¡ ÆÚÆù¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¤´¤Ü¤¦¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈé¤ò¤à¤5mm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
¢ Æé¤Ç¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤ë¡£±ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤ò¤Õ¤êßÖ¤á¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢ÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë±ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤ò¤Õ¤ë¡£
£ ¤¢¤ëÄøÅÙÆÚÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¿¨¤é¤º¤ËÊüÃÖ¤·¡¢¾¯¤·¤³¤²¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ìµ¤¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤³¤ì¤ò2¡Á3²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£
¤ ¿å¤È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç10Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£±ö¾®¤µ¤¸1/3ÄøÅÙ¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê
¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤¢¤«¤ê¡¡1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÎÁÍý²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¡ØÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡×¤¤Û¤ó¤ÎÎÁÍý¡Ù¡Ø¤Î¤»¤´¤Ï¤ó¤È¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£Podcast¡ØÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤Î¥·¥ã¥Ë¥«¥Þ¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤â¿Íµ¤¡£
¼Ì¿¿¡¦Ãæ³ÀÈþº»¡ÊÎÁÍý¡Ë¡¡»³¸ý¤³¤¹¤â¡ÊÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¡Ë¡¡¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄÂ¼¤Ä¤Ü¤ß¡¡Ê¸¡¦²ÏÌîÍ§µª
anan 2482¹æ¡Ê2026Ç¯2·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê