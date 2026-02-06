【西友の最新チラシ】ポテチ84円＆ドンタコス106円など、今週はお菓子がお買い得！寒い週末のおうち時間にもぴったり《2月6日〜12日》

スーパーの「西友」では、2026年2月6日から12日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

今週のお買い得商品は？

「スゴ×トク」の対象商品は見逃せません。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。

以下は対象商品の一例です。

・伊藤園 お〜いお茶 緑茶／濃い茶【85円】

・パスコ サクふわっメロンパン／チョコチップメロンパン【106円】

・ポテトチップス うすしお味／コンソメパンチ【84円】

・湖池屋 ドンタコス ビーフチリタコス／チーズチリタコス【106円】

・金のつぶ たれたっぷり！たまご醤油たれ【106円】

2月14日は「バレンタインデー」

チョコレートが食べたくなりがちなバレンタインシーズン。

西友は、ロッテの季節限定チョコ「ガーナピンクチョコレート」をお試し価格の214円で販売しています。

また、ロッテ「ラミー（3本入）」と「バッカス（10粒入）」はよりどり2個で540円。1個購入の場合は290円なので、40円お得な2個買いがおすすめですよ。

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友を利用する人はチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）