1ピース1500円以上のショートケーキも食べ放題！いちごにまみれるニューオータニ幕張の贅沢すぎるスイーツビュッフェ
ホテルニューオータニ幕張では、2026年2月28日(土)まで「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ストロベリーコレクション[第一弾]」を開催中。1ピース1500円以上の「新スーパーあまおうショートケーキ」もビュッフェサイズで登場する。
【写真】「新スーパーあまおうショートケーキ」はビュッフェサイズで登場
究極の「新スーパーあまおうショートケーキ」
ホテルニューオータニ幕張で行われている「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ストロベリーコレクション」は、2009年以降、昨シーズンまでで約26万人を超える来場者を誇る人気イベント。今年もさまざまないちごスイーツが並ぶ。
数あるメニューの中でもイチオシは「新スーパーあまおうショートケーキ」。これはホテルニューオータニで人気のケーキで、通常1ピース1500円以上のまさに“スーパー”な究極のショートケーキ。これがビュッフェサイズになって登場。好きなだけ食べられる。
また、ホテルニューオータニ東京の開業当時から60年間愛され続けている「ナポレオンパイ」も必食。サクサクのパイ生地と濃厚カスタードクリーム、甘酸っぱいいちごの組み合わせが絶妙でファンの多い人気商品。第一弾では「あまおうナポレオンパイ」として登場するのでぜひ味わおう。
ほかにも「いちごタルト」や「いちごロール」、「いちごゼリー」など定番人気のスイーツや、カヌレにいちごチョコレートをコーティングした「いちごカヌレ」、生地にいちごを練り込んだ「いちごクロワッサン」など、バラエティに富んだいちごスイーツを存分に楽しめる。
ライブ感ある演出で食欲UP！できたてメニューも充実
ホテルのビュッフェでは、目の前で作るスイーツも外せない。今年新登場するのが「いちごクレープ」。ピンク色の生地にたっぷりのホイップクリームとフレッシュいちご、チョコレートグラノーラをのせて仕上げる。注文ごとに作るできたてならではの味わいが楽しめる。
店内にある窯で焼き上げるピッツァも注目。毎朝手作りする生地を400度の窯で一気に焼き上げる「いちごピッツァ」はフレッシュいちごをたっぷり使用。濃厚カスタードクリームともちもちの生地、いちごの風味がマッチしたデザートピッツァは要チェック。
また、目の前で絞る「生搾りアイスモンブラン」も外せない。ホテルメイドのミルクジェラートの上にマロンペーストを絞り、いちご果肉たっぷりのソースを添えて提供。目の前で絞っている様子が見られるのも特別感があり、ビュッフェとは思えないプレートデザートの贅沢感もたまらない。
スイーツメインではあるが、食事メニューもしっかりラインナップ。ホテル王道のローストビーフのカッティングサービスをはじめ、「クラシックポークカツサンド」や石窯で焼き上げる「マルゲリータピッツァ」、土日祝限定の「ステーキサンドウィッチ」などスイーツと一緒に楽しみたいメニューがズラリ。サラダバーやパスタ、ビーフシチューなど食事メニューも充実している。
ホテルニューオータニ幕張ならではのメニューが並ぶ「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ストロベリーコレクション」。今だけの特別なメニューを味わいにぜひ足を運んでみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「新スーパーあまおうショートケーキ」はビュッフェサイズで登場
究極の「新スーパーあまおうショートケーキ」
数あるメニューの中でもイチオシは「新スーパーあまおうショートケーキ」。これはホテルニューオータニで人気のケーキで、通常1ピース1500円以上のまさに“スーパー”な究極のショートケーキ。これがビュッフェサイズになって登場。好きなだけ食べられる。
また、ホテルニューオータニ東京の開業当時から60年間愛され続けている「ナポレオンパイ」も必食。サクサクのパイ生地と濃厚カスタードクリーム、甘酸っぱいいちごの組み合わせが絶妙でファンの多い人気商品。第一弾では「あまおうナポレオンパイ」として登場するのでぜひ味わおう。
ほかにも「いちごタルト」や「いちごロール」、「いちごゼリー」など定番人気のスイーツや、カヌレにいちごチョコレートをコーティングした「いちごカヌレ」、生地にいちごを練り込んだ「いちごクロワッサン」など、バラエティに富んだいちごスイーツを存分に楽しめる。
ライブ感ある演出で食欲UP！できたてメニューも充実
ホテルのビュッフェでは、目の前で作るスイーツも外せない。今年新登場するのが「いちごクレープ」。ピンク色の生地にたっぷりのホイップクリームとフレッシュいちご、チョコレートグラノーラをのせて仕上げる。注文ごとに作るできたてならではの味わいが楽しめる。
店内にある窯で焼き上げるピッツァも注目。毎朝手作りする生地を400度の窯で一気に焼き上げる「いちごピッツァ」はフレッシュいちごをたっぷり使用。濃厚カスタードクリームともちもちの生地、いちごの風味がマッチしたデザートピッツァは要チェック。
また、目の前で絞る「生搾りアイスモンブラン」も外せない。ホテルメイドのミルクジェラートの上にマロンペーストを絞り、いちご果肉たっぷりのソースを添えて提供。目の前で絞っている様子が見られるのも特別感があり、ビュッフェとは思えないプレートデザートの贅沢感もたまらない。
スイーツメインではあるが、食事メニューもしっかりラインナップ。ホテル王道のローストビーフのカッティングサービスをはじめ、「クラシックポークカツサンド」や石窯で焼き上げる「マルゲリータピッツァ」、土日祝限定の「ステーキサンドウィッチ」などスイーツと一緒に楽しみたいメニューがズラリ。サラダバーやパスタ、ビーフシチューなど食事メニューも充実している。
ホテルニューオータニ幕張ならではのメニューが並ぶ「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ストロベリーコレクション」。今だけの特別なメニューを味わいにぜひ足を運んでみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。