軽やかでしゃれ見え抜群。UNIQLO : C春夏のおすすめオフィスコーデ4選

ユニクロから、デザイナーのクレア・ワイト・ケラーによるコレクション「UNIQLO : C（ユニクロ：シー）」の2026年春夏の新作が2月6日より発売します。

今季のコレクションでは、暮らしの中のさまざまなリズムからインスピレーションを得た、人の動きに美しく寄り添うワードローブを提案。ゆったりとした心地の良い素材を、洗練されたテーラリングで仕立てたのだそう。

先日メディア向けに行われた試着会に参加してみたところ、パウダーライラックやスカイブルーのやわらかな色合いが目を惹き、軽やかさをアクセントにしたコーディネートを楽しめそうな予感！ 中でも編集部員とライターが注目した、大人女子におすすめのオフィスコーディネートをお届けします。

■ラフな着心地でこなれ感のあるスーツスタイル

一つ目のコーディネートは、クリーンからカジュアルなシーンでも活用できるジャケット&パンツのセットアップコーデ。表面感のある素材を使用したジャケットとパンツは、洗練された印象がありながらも、ナチュラルなこなれ感を演出できます。

「テーラードジャケット」は、肩パッド入りで内側左胸には内ポケット付きと、本格的なジャケットのような仕上がりに。



春ということでインナーにTシャツを合わせましたが、ややゆったりとしたシルエットだから肌寒い日はニットを着ても着膨れの心配もなし！ オールシーズン活躍してくれそうです。

ワイドシルエットの「イージーワイドパンツ」は、きちんと感があるのに堅苦しくない絶妙なバランス。ウエストはゴム入りでドローストリングでも調整もできるので、お腹周りの圧迫感も気になりません。飲み会や会食がある日用に絶対に欲しいと思ったアイテムでした（笑）。

「デッキシューズ」を合わせることによって、一気にマニッシュな雰囲気に。驚いたのはその履き心地。軽量でクッション性もあり、ストレスフリーな履き心地でした。男女兼用で、サイズは22.5〜28cmまであるので、筆者のように足の大きさで悩んでいる人にもおすすめです。

■カジュアルすぎないフルジップカーディガンを主役にしたキレイめラフコーデ

2つ目は、とにかくラフな着心地を追求しつつ、カジュアルになりすぎない「ミラノリブフルジップカーディガン」を主役にしたコーディネートです。

「ミラノリブフルジップカーディガン」は、適度なハリで洗練された印象を与えながらも、スポーティな要素をプラスするホワイトのジップラインがアクセント。リラックスシルエットなのでアウターとして、さっと羽織ることもできます。



ポケットが両サイドについているのも便利です。

合わせたパンツは、先行発売中でSNSでも話題になった「スウェットストレートパンツ」。履き心地はザ・スウェットなのに、適度なハリ感とセンターラインによってキレイめな印象をプラスします。

シューズに選んだのは、革調で上品さのある「スクエアフラットシューズ」。やわらかな素材で心地良いフィット感があり、さらに軽いので履き心地は抜群！ どんなファッションにも取り入れやすく、「迷ったらコレ」とついつい手が伸びる存在になりそうです。

よりすっきりと見せたい時は、「ミラノリブフルジップカーディガン」とのセットアップ使いができる「ウォッシャブルミラノリブスカート」がおすすめです。

ナローシルエットとミディ丈のスカートは、縦長ラインが強調されるので美脚効果も期待できますよ。

■脚長効果抜群のデニムはマストバイ！ デニムオンデニムで爽やかに

3つ目は、シンプルなのにスタイリッシュに決まるデニムオンデニムコーデ。淡いブルーのデニムのセットアップが、爽やかな雰囲気を演出します。

羽織っている「デニムリラックスシャツジャケット」は、厚みのあるデニム生地を採用。リラックスシルエットで、インナーで雰囲気を変えられたり、一枚で着たりと汎用性が高い一枚です。

脚長効果抜群な「ローライズワイドジーンズ」は、筆者が一目惚れしたアイテム。ローウエストのヒップから広がるワイドフレアが美脚に見せてくれるんです。コットン100%のデニム生地はとにかくやわらかく、快適な履き心地。Tシャツを合わせたシンプルコーデでも様になります。

シューズには、ベージュとオフホワイトのバイカラーで、どんなファッションにも合わせやすい「コンビネーションスニーカー」をチョイス。軽量でクッション性もあり、さらに屈曲性も良いので、長時間の移動でも活躍しそうです。

■温かい日にサラッと着たい スカイブルーのワンピース風コーデ

4つ目のコーディネートは、温かい日差しに映える、スカイブルーのワンピース風セットアップコーデです。トップスもスカートも採用している3Dニットは、体に心地良くなじみ、快適な着心地でした。

「3Dリブスクエアネックセーターノースリーブ」は、スクエアネックになっているので、デコルテやネックラインがきれいに見えて華奢な印象に。ビスコースブレンドという清涼感と落ち感のある素材を使用していて、サラッと快適な着心地となっていました。

同素材の「3Dリブスカート」は、ナローシルエットのロング丈。3Dニットならではのフラットなウエストで履き心地も良く、すっきりとした印象に見せてくれます。

海に履いていきたくなるデザインの「ロープサンダル」は、アッパーのロープが動かせるのでサイズ調整も着脱も簡単。インソールは程良い厚みがあってクッション性も良く、しっかりと足にフィットします。

今季のコレクションで注目してほしいのは、UNIQLO : Cで初めてサングラスが登場すること。全4種類が一部店舗にて発売されるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

このコーディネートで選んだ「サングラス/ラップ」は、デザイン性がありながら紫外線を約99%カット、さらにブルーライトを約25%低減するなど機能面も優秀です。

■トートバッグにもなる「ドローストリングバッグ」が画期的！

コーディネートにも入れていた「ドローストリングバッグ」は、SNSでも話題になっていたので気になっている人も多いのではないでしょうか？ 長さを調整できるショルダーストラップは取り外しも可能で、トートバックとしてもドローストリングで絞っても使えて汎用性が抜群なんです。

外側にポケット、内側に中身が落ちにくいファスナー付きのポケットもあるので迷子になりやすい小物も安心して収納できます。すでに先行発売が行われているので、気になる人は店頭でチェックしてみてください！

■着回し優秀なアイテム揃いのUNIQLO : Cで春夏アイテムをゲットして

OFFの日はもちろんのこと、オフィスコーデにもぴったりなアイテムが揃ったUNIQLO : Cの2026年春夏コレクション。軽やかで心地良い着心地のアイテムの中から自分好みのものをぜひ探してみてくださいね。

（吉川夏澄）