整理しやすく背負いやすい！撥水＆多収納の万能【ロゴス】リュックをAmazonでチェック‼
毎日も、旅も、これ一つ。通勤・通学からアウトドアまで【ロゴス】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスのリュックは、デイリーから旅行まで幅広く対応する、定番バックパック。総重量約680グラムと軽量でありながら、容量は約29リットルと十分な収納力を備え、通勤・通学はもちろん、1泊2日〜工夫次第で2泊程度の旅行にも対応できる汎用性の高いモデルとなっている。
さらに、A4ファイルも収納可能で、ビジネスシーンにも対応する実用性を持つ。
背面にはファスナー付きポケットを配置し、財布や貴重品をリュックを背負ったまま取り出せる利便性を確保。両サイドにはペットボトルや折り畳み傘の収納に便利なサイドポケットを備え、日常使いの快適さを高めている。
背面とショルダー裏は通気性の良いメッシュ仕様で、長時間の使用でも蒸れにくい。クッション性のあるショルダーベルトが肩への負担を軽減し、チェストベルトがずれ落ちを防止。チェストベルトは取り外し可能で、体格に合わせて高さ調節もできるため、快適なフィット感を得られる。
フロントにはデザインのアクセントとなるデイジーチェーンを搭載し、カラビナを使ってマグカップやキャップなどを吊り下げることも可能。
シンプルで男女問わず使いやすいデザインと、日常からアウトドアまで対応する機能性を兼ね備えた、まさにちょうどいいバックパック。
