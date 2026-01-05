【鏡リュウジの転生占い】水星星座別、自分では気づかない“あなたの才能”とは

変革の星・天王星が移動する春は、大変革を起こすチャンス期。自分の才能を最大限に活かして大変身！ 転生した!? と思うほどのキャリアアップを目指して。

星占いで使う10の天体は「ホロスコープ」と呼ばれる運命の地図の上でちらばっています。日頃、みなさんが運勢を知ろうとするとき、チェックするのは生まれたときに太陽がいた場所の星座。仕事や自分の得意分野を知りたいときは、知性とコミュニケーションの星である水星の星座をチェックします。キャリアアップやジョブチェンジを考えているなら、この水星星座を知ることが不可欠です。

ただ、普段あまり意識することのない水星星座は、あなたの中で眠りにつき、その力を十分に発揮できていないことがあります。

そこで、いつもとは少し舞台を変え、もしもあなたが「今とはまるで違う異世界」に転生したら、どんな才能を発揮するのか見てみましょう。思いがけぬ自分の姿に驚いてしまうかもしれません。

大事なのは、その驚き。なぜなら「できるわけがない」と無意識にかけていたブレーキをゆるめ、のびのびと自分の才能を発揮するきっかけとなるからです。得意だからできるのは当たり前で、なかなか気づかない自分の才能。それを仕事に活かせば、周囲も見直すほどの成功を収め、充実した人生を手にできるはず。さあ、水星と一緒に転生の旅へ出かけましょう。

転生のしかた

あなたの水星星座はここから検索 👇

https://kagamiryuji.jp/horoscope/

上記のURLから、ホロスコープを作成します。天体表の水星欄にあるのがあなたの水星星座です。

水星星座が牡羊座：血気盛んな王国一の切り込み隊長［剣士］

突破力はそのままに、知恵と豊かな愛情で変革の波に乗っていく

あなたが転生してパワーアップした姿

あなたが異世界へ転生すると、国中の誰よりも血の気が多いナンバーワン剣士に。握った剣一本であらゆる戦を勝ち抜き、トップの座に上りつめます。鋭い眼光、隙のない戦いぶりを見て、憧れの気持ちを抱く人も続出。「いつか倒してみせる！」と剣術を磨く人々が増えるほどでしょう。

異世界であなたが使っている才能は、まっすぐさと勝負強さ。やるとなればいち早く動きだし、先陣を切って戦いに向かいます。あなたの前に道はなく、あなたが突っ走ったから道ができるのです。その恐れ知らずな振る舞いは多くの人を驚かせるとともに尊敬もされるでしょう。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

変革の星・天王星が情報収集の方法を大きく変えていきそう。これと思ったら突き進むパワーは活かし、何を決断の材料にするか、誰に話を聞くかなど今までにない情報源を探すと仕事運アップ。新しい情報を得ようといろいろ参加しているうちに顔も広くなり、各方面から仕事が舞い込んでくるようになるでしょう。

周囲が「どこから聞きつけたの？」と驚くような情報を握っているので、ビジネスの最先端で活躍するチャンスも増える予感。ただ、しっくりこない仕事に執着すると生来の才能が活かせなくなります。どんな仕事も「最後は直感」と決めておいて。

水星星座が牡牛座：大地の実りを一手に引き受ける［農場主］

本当の豊かさを知る人。価値観の多様さを知りさらにキャリアアップ

あなたが転生してパワーアップした姿

異世界へ転生すると、あなたはふかふかのベッドで朝早く目覚めるでしょう。大地の恵みや命の尊さを十分すぎるほど知っている農場主として、その日の朝も収穫の予定があるからです。太陽が出ている間は働き、日が沈めば暖炉の火の前でゆっくりと過ごしますが、ひとたび大雨や雷に気づけば、作物の様子を見に畑へと飛んでいきます。そんなあなたが異世界で使っている才能は、自他を育てる力。自然にゆだねるしかない農業をする中でじっと待つことや日常の大切さを痛感。農場主として多くの畑を管理しながら、自然界への畏怖をずっと忘れずにいるはずです。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

2026年春まで、安定感のあるあなたのもとへいい話が舞い込みやすい運気。一方で、この仕事をしていたら安心、経験則としてこうすればいいのではという予定調和は崩されていく流れがあります。現状維持はかえって後退を招くと思い、経験を活かしつつも既存の価値観では測れない仕事にも取り組んでいくといいでしょう。そこで得た知見がまた素晴らしい仕事へつながり、予想以上のキャリアを形成していけるはずです。大地に根を張る確実さと、変化を恐れない柔軟性の両輪でステップアップを図りましょう。希望のキャリアにもすぐ到達できそうです。

水星星座が双子座：あらゆるものを売買する情報通［商人］

器用で軽妙な知識人。自分らしさを壊してより無敵になりそう

あなたが転生してパワーアップした姿

異世界でハッと気づいたとき、あなたは誰かに物を売っている真っ最中かも。饒舌に話していたはずのあなたが黙り込むので、買い手は不思議な顔で見つめてくるでしょう。そこで瞬時に頭を切り替え、買い手がもっているものや目の前のテーブルにあるものなどを素早く確認し、商談を再開するのが、異世界であなたが使っている才能。卓抜した対応力と話術です。商人としてさまざまなものを売り買いしながら、雑談として情報を手に入れる。それをもとにまた新たな商売を生みだす。あなたはそんな、一瞬、一瞬を生き抜く才能を持っている人なのです。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

満を持してという言葉がぴったりなほどの好タイミングで変革の星・天王星があなたのもとへ。気軽に請け負った仕事をきっかけに、ビジネスキャリアが大きく変わっていく暗示があります。面白そうで、収入もアップしそうと思ったら動いてOK。いつもの自分なら決してしないような決断をすることになるでしょう。毎日通勤する生活からリモートワークへ、住まいを変えて複数拠点生活を始めるのも吉。最初はいろいろ大変かもしれませんが、やってみれば楽しく、気づけばもう元の働き方には戻れないと感じそう。失敗を恐れず、ダメもとでトライしてみて。

水星星座が蟹座：その地に根を張り、領民を治める［領主］

生まれながらの守護者。もっと自我をだし、あがけば成功が近づく

あなたが転生してパワーアップした姿

お屋敷で窓の外に広がる領地を眺めている自分に気づく転生直後のあなた。日々、領地や領民に問題はないか、心配事はないかと気を配り、訪れる客人をもてなす「領主」が異世界での仕事です。国王から任された領地は、厳密にはあなたのものではありませんが、心の内では自分の土地であり我が子のようなもの。守る気持ちは人一倍です。

そんなあなたが異世界で使っている才能は、保護の力。大きく広げた手の中に入る者を愛し、庇護します。世界のすべては守れなくとも、領地にいる限りは全力で守り、大きな愛と信頼で結ばれた関係を築こうとするはずです。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

変革の星・天王星の影響は、心の内側に向かいそう。幸運の星・木星も蟹座を運行中のため、傍から見れば何も変わらず穏やかに過ごしているようでも、会社を辞めたいとか住まいも何もかも移したいといった思いが心の中で暴れていて、落ち着かない時期になりやすいでしょう。

ただ、変える力が誰よりも強いときですから、混乱を恐れず、自分の世界は自分で守ると腹をくくれば変革の手綱を握れます。どう生きて、いかに働くかを決めるのは、あなた自身。社会の変化も周囲の意見もすべて忘れ、自分の声を聞いてください。そうすれば迷いは消えていくでしょう。

水星星座が獅子座：目覚めたら主役!? 転生ヒーロー［勇者］

自分の強みに気づき、胸を張ると状況一変！ 12星座イチ変化しそう

あなたが転生してパワーアップした姿

異世界転生で、誰よりも驚くのがあなたかも。なぜなら、その世界であなたは勇者と呼ばれているから。文字通り世界の中心として、あなたが動けば周囲が動き、あなたが止まれば異世界ストーリーも止まってしまうのです。そんな異世界であなたが使っている才能は、主役力。耳目を集め、場の空気を支配し、展開をつくる存在に。

なんでもかんでも決められないし動けないと思うかもしれませんが、そんな七転八倒も周囲の共感を呼ぶのです。あらゆることを引き受け、悩み、苦しみながら傷もそのままに進む…、生き様そのものが才能といえるかもしれません。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

感受性が鋭くなって、ビジネスへの嗅覚が研ぎ澄まされている星回り。2026年春が近づくにつれ、次世代を象徴するようなムーブメントの渦中に放り込まれる可能性があります。もともと場を引っ張る力のあるあなたですから、ここは勝負時。業界の流れを見極め、強みを活かしてどんどん活躍の場を広げていきましょう。つねに流行をチェックし時代の主流について意識すると、より才能を発揮できます。

仕事への感度が高い人とも積極的に交流して情報交換をするのも成功を引き寄せる秘訣。その気になればできないことはないと思い、大きな夢を語ってみて。

水星星座が乙女座：王宮の庭園をつねに美しく整える［庭師］

変化を安定させる人。仕事環境は大激変！ 覚悟しつつ、楽しんで

あなたが転生してパワーアップした姿

転生するとあなたは美しい庭をつくる「庭師」になっているでしょう。異世界の国で王宮の庭を任され、四季折々の美しい景色をつくり上げることに力を注ぎます。

異世界であなたが使っている才能は継続的に物事を保つ力。春夏秋冬、育つ植物も美しく整えるのもあなたのさじ加減一つ。日々、植物や肥料などについて学び、気温や風の強さなども考慮して狙い通りの庭をつくるでしょう。ある晴れた日に王宮から美しく整った庭園を見るとき、長く続けてきた努力が美しい庭として結実したのを実感。頑張ってきた自分とその結果にこの上ない幸せを感じそうです。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

周囲はもちろん、あなた自身さえも驚くような行動にでそうな2026年。変革の星・天王星があなたの野心に火をつけ、幸運の星・木星もそれを後押し。恵まれた待遇の会社を電撃退社して事業を立ち上げたり、フリーランスとして複数拠点を行き来しながら自由に働いたりすることになるかも。

丹精込めた庭をそのままに出立するような展開になりそうですが、意外と準備は慎重。現職ではしっかりとした引き継ぎをし、良好な関係を築いたまま、みんなから応援されて新天地に旅立つでしょう。逆にいえば、どんな選択をするにせよ恩を仇で返さないことが成功の鍵。

水星星座が天秤座：人を正しき道へ導く神事の担い手［神官］

乱れたバランスを戻し、自分自身も光り輝く存在へと成長できそう

あなたが転生してパワーアップした姿

異世界へ転生したとき、あなたは気づくと神殿の中で祈りを捧げていそう。神の声を聴き、人々に伝えてさまざまな神事を執り行う役目を果たす一方で多くの悩みに耳を傾け、人の心が織りなすものの難しさを感じているはず。

異世界であなたが使っている才能は、あまたある問題に落としどころを見つけるバランス力。ただ正論を押しつけるのではなく、人々の思いをくみながら、心が安らかになる道へと導いていくのです。あなたのもとへ行けば心が洗われるようだと評判に。あなたがいれば国内で何があっても安心と国王からも信頼を寄せられるでしょう。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

環境を変えるより自分が変わったほうが早いと感じ、行動を起こす可能性がある運気。職場ではバランサーとしての才能を発揮できますが、以前なら遠慮して言わなかったことでも、自分の成果ならきちんとアピールできるようになります。

2026年から7〜8年は、キャリアプランに沿っているならどんどん動いて吉。自分の力を活かせない、業務内容が希望と違うといった職場にいることに甘んじていると成長できないため、短期間で転職をくり返すのも問題はありません。ただ、そのときどきで所属する場では、調整役を買ってでると信頼されそうです。

水星星座が蠍座：裏情報を集めて流す陰のキーマン［密偵］

物事の裏を見抜く力を活かして、表舞台へ！ 堂々と活躍できそう

あなたが転生してパワーアップした姿

異世界で「密偵」として転生するあなた。人目につかない宿屋で目覚め、一瞬事態を把握できなくても、天性の才能で周囲の様子を観察。呼ばれている名前をそっと確かめて、すぐ自分の役割を把握するでしょう。すぐれた観察眼で相手の本音を見抜き、知るべきことをつかんで姿をくらませるはずです。

うまいのはその情報を誰に流すかという判断。誰と誰を手を組ませるのか、あるいは争わせるのか、あるいは…。情勢を見抜いて適切な買い手のところへ向かうでしょう。異世界のアンダーグラウンドでの動きは、実はすべてあなたの手のひらの上なのです。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

もともと、周囲を惹きつけ「一緒に仕事がしたい」と思わせるカリスマ性がある人ですが、これからはその威力がより増していきます。チャンスも巡ってきているので、昨日まで平凡に生きていたのに、一日で一気に有名になるようなポテンシャルを秘めているでしょう。

とはいえ、必ずしも顔をだして活躍する必要はありません。ペンネームで仕事をしたり、仮面をつけてメディアに出演したり、やりやすい方法を選ぶことも大切です。甘い汁を吸おうと近づいてくる裏のある人はしっかり遠ざけ、信用できる人と働くようにすると変革の流れを確実につかめます。

水星星座が射手座：理想を掲げ、国王を守る研究者［学者］

のびのびと実力を発揮。価値観の破壊と再生が新しい世界の扉を開く

あなたが転生してパワーアップした姿

「学者」として転生したあなたは、強い向上心とくじけない強さで学びを深めていそう。おおらかに見えるけれど理想には妥協を許さない、何かに頭一つ突き抜けた存在です。異世界であなたは、その才能で国王を補佐。さまざまな問題に答えを見つけ、助言をしていくでしょう。

国王にとって救いなのは、あなたが聞かれたことに対して答えた後、いつも最後に「でも、わからないですけどね」とつけ加えるせいかも。蓄積された学びの限界と未来への可能性を信じ、今を決めつけないのが、あなたにしかない才能なのです。後進を育てる教育者としても活躍するはず。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

高い専門性と個性的な美的感覚がキャリア形成に対して有利に働きます。あまり理解されないこともありそうですが、自分の感覚は信じて正解。多くの人に理解されることを目指すより、コア層に深く、しっかりと刺さる仕事をすると圧倒的な支持を得られるでしょう。

定期的にアートを観に行くなど、インプットの時間は重要。何を取り入れるか吟味し、あなたのオリジナリティを損なわないようにすると運気アップに。また、時間を忘れて学ぶ勤勉さもキャリアの支えになります。納得がいくまでスキルを磨くと、やっていてよかったと思える瞬間がありそうです。

水星星座が山羊座：権力者たる国王を守る強い後ろ盾［長老］

陰の実力者になれる人。ルーティンを壊し、人脈の拡大を図って

あなたが転生してパワーアップした姿

王宮の外に出て何事か調べては戻り、机に向かってじっと考え事をする。転生したあなたは日々、そんな生活をくり返しているでしょう。目の前には古い書や、何かたくさん書き込まれたノート。国王をバックアップする「長老」としてさまざまな策を練っているのです。

異世界であなたが使っている才能は、過去の知見をひもとき役立てる力。時を経て深まる知識を用いて国を見守り、強大な権力をもつ国王に幅広い教養を伝授します。人前に立つことは少ないですが、夜更けに国王が訪ねるのは決まってあなたの居室。大事な方針をじっくりと語り合うのです。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

実はすごい変革を起こしているのに、その成果はなかなか目立たないかもしれません。しかし、わかる人からは高く評価され、あなたの仕事ぶりを知っていること自体がすごいと思われるほどかも。猛アピールする必要はありませんが、仕事の中身をわかりやすく説明するのは業績を認めてもらうためにプラス。今までと同じルーティンを守ることより戦略的に動くのを優先すれば人脈も仕事の幅も広がるでしょう。

地元を歩いていたら、あなたの仕事が大々的に宣伝されていて、不思議な気持ちになるようなことも。でも、そのくらいの距離感が心地よさそうです。

水星星座が水瓶座：路傍の石も宝石に変える術を知る［錬金術師］

発想力に自信をもって。自分の感覚を軸に計画的にキャリア構築

あなたが転生してパワーアップした姿

何食わぬ顔で小さな石を光り輝く宝石に変えてしまう「錬金術師」に転生するあなた。ときどき、城下町で小さな子どもを魔法のような技で驚かせながらも、普段は自分の研究室にこもって実験三昧の日々。時に王宮から使者がやってきて、謎の解析を求められるでしょう。

異世界であなたが使っている才能は、いわゆる科学者としての力。すぐれた発想力で疑問を解消し、新たな発明をするのです。やや偏屈で人の輪には入りませんが、鋭い着眼点をもつ人物に出会うと破顔一笑。急に打ち解け、こっそりつくった秘蔵の酒を振る舞っては語り明かしたりします。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

2026年春までに、自分の仕事を引き継ぐ準備を進めて。思わぬ形であなたが変革のリーダーになる可能性があり、元の職場にいられなくなるかもしれません。同じところに所属していても担当業務が大幅に変わってしまい、あれよあれよという間に業務を手放さなければならなくなりそう。そのときになってドタバタしないように、今から準備を。簡単な手順を書いたメモだけでもつくっておけば、あわてずにすみそうです。

必要なら、アナログからデジタルへの移行も積極的に。あなたがその仕事に携わっているうちに実現すると後任から感謝されるでしょう。

水星星座が魚座：悩める人のあらゆる悲しみを癒す［治癒師］

人を支える行動が才能の発揮につながる。今後は自己主張も強化

あなたが転生してパワーアップした姿

あなたが転生するのはどんな悩みに凝り固まった心も溶かしてしまう「治癒師」。話を聞くだけで心を開かせてしまう、ほかの誰も真似のできない才能を発揮します。薬草などを用いて病を治療することもありますが、たいていは駆け込んできたり、急に泣きだしたりする人を見守り、受け入れて元気にすることに力を注ぐでしょう。

あなたといれば、みんな心癒され、悲しみを乗り越えられます。しかし意外と、あなた自身はそれにひきずられないように心を閉じ「うんうん」と言いながらも感情をどこかに飛ばしているような、不思議な状態になっているようです。

その才能を使った変革行動と特技の磨き方

人に寄り添う才能をもつあなたが、2026年春までに起こすべき仕事での変革行動は「自己主張」。今までは同僚のグチなどを聞きながら自分をださないことで共感力を発揮していたでしょう。あなたに話すと気持ちがラクになると感謝されてよかったなと思うこともあったはずです。

ただ、これからはあなたが自分らしさをだすことも大事。それによって、身近な人との関わり方も大きく変わっていくでしょう。2026年春までに人との距離感を少しずつ変えていけばより才能を発揮しやすくなり、周囲も、あなたを押し上げていこうというムードになりそうです。

鏡リュウジ

かがみ・りゅうじ 占星術研究家、翻訳家。占星術界の第一人者として雑誌やテレビ、ラジオなどさまざまなメディアで活躍。国際基督教大学卒業、同大学院修士課程修了。東京アストロロジー・スクールでは主幹を務める。