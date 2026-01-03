グランドハイアット東京のいちごが主役♡新作スイーツ&ブレッド全7種を徹底紹介

冬から春にかけて旬を迎えるいちご。その魅力を贅沢に味わえる「ストロベリースイーツ&ブレッドコレクション」が、グランドハイアット東京の「フィオレンティーナペストリーブティック」に登場します。2026年は、新作4種を含む全7種が勢ぞろい。華やかなビジュアルと繊細な味わいを両立したスイーツに加え、毎年好評のブレッドもラインナップ。季節のギフトやお祝いの席にもぴったりな、大人のストロベリースイーツをたっぷりご紹介します♪

新作いちごスイーツ4種で季節を華やかに

今年の注目は、新作4種が登場するストロベリースイーツ。

「ストロベリーティラミス」（900円★新作）は、いちごの甘酸っぱさとマルサラワイン香るティラミスが重なる大人の味わい。

金箔入りゼリーを挟んだ華やかな層仕立てで、手土産にもおすすめです。

「ストロベリー抹茶タルト」（800円★新作）は、京都産宇治抹茶といちごが織りなす和スイーツ。

濃厚な抹茶ガナッシュにキャラメリゼナッツの食感がアクセントになり、奥行きある味わいを楽しめます。

さらに、ひと口サイズのケーキ6種を詰め合わせた「ストロベリーピッコロガット」（2,700円★新作）は、柚子ムースや練乳いちごをイメージしたスイーツなど、多彩な味わいがぎゅっと一箱に。

「ストロベリーロングエクレア」（2,000円★新作）は、約24cmの大きさが圧巻。生クリームとカスタードのダブルクリームにいちごをサンドし、フロランタンの香ばしい食感が魅力です。

人気スイーツのリニューアルや定番ブレッドも♪

ブランドいちご4種の食べ比べができる「アソーテッドストロベリーショートケーキ」（2,500円★リニューアル）は、米粉を使ったしっとりスポンジと鮮やかなピンク色のベリーシロップがポイント。

軽い口当たりの生クリームと、いちごの甘さの違いを贅沢に堪能できます。

真っ白なムースにベリーを飾った「ストロベリーシシリー」は、ホール（4,800円/12cm）とピース（800円/7cm）の2サイズ展開。

ピスタチオ・ベリージュレ・ショコラムースの異なる食感が重なる、完成度の高いケーキです。

さらに、毎年人気の「クレーマパネトーネストロベリー」（650円）は、2025年12月1日～2026年1月31日の期間限定。

ふわふわのパネトーネ生地に甘酸っぱいいちごとクリームをたっぷり挟んだ、贅沢なベーカリースイーツです。

旬のいちごを味わい尽くしたい季節に♡

グランドハイアット東京の「ストロベリースイーツ&ブレッドコレクション」は、見た目も味わいも華やかで、季節のギフトや自分へのご褒美にもぴったり。

新作スイーツや人気の定番メニューまで、いちごの魅力を多彩なスタイルで楽しめる内容になっています。

甘酸っぱさが恋しくなる季節に、心までときめく限定スイーツをぜひ味わってみてください♪