【ステーキガスト】パン・ライス食べ放題＆スープバー付きメニューが1129円は超お得！アルコール半額も見逃せない《12月31日まで》

ステーキガストは、2025年12月31日まで使えるクーポンを公式Xで公開しています。

1000円でお釣りがくる単品メニューのクーポンも

ステーキガストの公式Xで、「得得！おニクーポン祭」と題したクーポンを28枚公開中。

注文時にクーポン番号を入れると、ライス・パン食べ放題とスープバー付きの「超粗びきステーキバーグ（約120g）」「チーズINハンバーグ＆目玉焼き」「炭焼き風チキンステーキ」が各1129円の超お得価格で食べられます。

単品の「熟成ラウンドステーキ（約120g）」や「熟成やわらかカットステーキ（約140g）」「熟成肩ロースステーキ（約120g）」「熟成乱切りラウンドステーキ（約140g）」「超粗びきステーキバーグ＆炭焼き風チキングリル」は、各999円に。

そして、アルコールが半額で楽しめます。

「ザ・プレミアム・モルツ樽生〈ジョッキ〉」は550円〜605円のところ301円、「角ハイボール」と「甘くないレモンサワー」はそれぞれ395円→197円。また、「グラスワイン（赤・白）〈各120ml〉」は220円→109円に。

他にも「キッズメニュー各種」は329円、「ラッキーセット各種」は494円で注文できるクーポンもあるので、パパママにもうれしいラインアップになっています。

家族で外食を楽しむなら、お得になるステーキガストを候補に入れてみても良いかも。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部