¡Öcut corners¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤¹¤³¤·Æ¬¤òÇ±¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤«¤â¡Ä¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öcut corners¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡Öcut corners¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¹Í¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤«¤â¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¼ê¤òÈ´¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öcut corners¡×¤Ï¡Ö¼ê¤òÈ´¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤é¤º¤ËÅÚÃÏ¤ò²£ÀÚ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¼ê¤òÈ´¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀáÌó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ò¾ÊÎ¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉý¹¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖWe must not cut corners on quality or our image will be ruined.¡×
¡Ê¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ê¤òÈ´¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
