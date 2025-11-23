¡Ö°²¸¶Ä®¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÂçºåÌ±¤Ë¤Ï´ÊÃ±¡©
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö°²¸¶Ä®¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö°²¸¶Ä®¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçºåÉÜ¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï7Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö°²¸¶Ä®¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤·¤Ï¤é¤Á¤ç¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°²¸¶Ä®±Ø¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
¹âÌîÅ´Æ»¤¬³«¶È¤·¤¿12Ç¯¸å¤Î1912Ç¯11·î¤Ë³«¶È¤·¤¿°²¸¶Ä®±Ø¡£
±ØÌ¾¤Ï¡¢Åö»þ¤Î½êºßÃÏÌ¾¡ÖÆñÇÈ°²¸¶Ä®¡×¤¬Í³Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÆî³¤ÅÅÅ´¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô