¡Ö°²¸¶Ä®¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÂçºåÌ±¤Ë¤Ï´ÊÃ±¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª

¡Ö°²¸¶Ä®¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©

¡Ö°²¸¶Ä®¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

ÂçºåÉÜ¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï7Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö°²¸¶Ä®¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤·¤Ï¤é¤Á¤ç¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£

°²¸¶Ä®±Ø¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£

¹âÌîÅ´Æ»¤¬³«¶È¤·¤¿12Ç¯¸å¤Î1912Ç¯11·î¤Ë³«¶È¤·¤¿°²¸¶Ä®±Ø¡£

±ØÌ¾¤Ï¡¢Åö»þ¤Î½êºßÃÏÌ¾¡ÖÆñÇÈ°²¸¶Ä®¡×¤¬Í³Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡ØÆî³¤ÅÅÅ´¡Ù

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô