Amazon定期おトク便を9年使い倒してわかった「本当に買ってよかった」神アイテム7選【Amazonブラックフライデー2025】
【写真】私が定期便で買っているものはコレ！
■つい忘れがちな「定期掃除・交換」こそ定期おトク便が便利
1ヶ月に1回のトイレ洗浄剤、2ヶ月に1回の風呂釜洗浄、3ヶ月に1回の洗濯槽掃除……。
「前に掃除したのいつだっけ？」
気づいたら半年以上放置していた、なんて経験はありませんか？
直接見えない場所ほど「まぁいっか…」とつい後回しになりがち。
そんな“忘れがち掃除”を確実に習慣化してくれるのがAmazonの定期便。
風呂釜洗浄や洗濯槽掃除のほかにも、定期的に交換が必要なアイテムや、定期的に使うとお掃除回数が減らせる洗剤などは、定期便をつかうと適切なタイミングを逃しません。
必要なタイミングで自動的に届くので、届いた＝掃除する日 というリマインダー代わりに使えるのが最大のメリット。割引でおトクに買えるだけでなく、家事の抜け漏れ防止にも役立ちます。
ここでは、Amazon定期便歴9年の私が実際に使って「本当に定期便にしてよかった」おすすめの神アイテムと使い方をご紹介します！
■Amazonの定期おトク便とは？
Amazonの「定期おトク便」は、日用品や食品などを一定の間隔で自動的に届けてくれるサービスです。
通常価格より最大15％OFFで購入できる※、プライム会員でなくても送料無料、重い荷物も玄関まで届く、などのメリットがあります。（※商品や点数によって異なります）
・最大15%OFFで購入できる
・プライム会員でなくても送料無料
・重い荷物も玄関まで届く
・不要になったらいつでも解約OK（ペナルティなし）
申し込んだからといってずっと買い続ける必要はなく、合わないと思ったらいつでも簡単にキャンセル可能。解約したからといって特にペナルティもないので、気楽に始めてみてください。
■【3ヶ月に1回】洗たく槽のお掃除に
▶︎レック(LEC) 激落ちくん 泡立つ 洗濯槽クリーナー 除菌 ・ カビ除去率 99.9% (塩素系 粉末タイプ) ドラム式でもOK
以前はうっかり洗たく槽の掃除を忘れて「前にカビ取りしたのはいつ？もしかして1年前……？」と青ざめることもありましたが、定期便のおかげで忘れることがなくなりました。うっかり間を開けてしまうと黒いワカメのようなカビ汚れが大量に出てくる洗たく槽掃除ですが、こまめにやっておけば大量のカビに怯えなくて済みます。
■【2ヶ月に1回】風呂釜の配管掃除・小物の除菌に
▶︎ライオンケミカル バスリフレ 風呂釜クリーナー 1つ穴 2つ穴 両用 液体タイプ 1回分 350ｇ
風呂釜の洗浄除菌用クリーナー、これも配管内の汚れが見えないのをいいことに平気で数カ月放置してしまう箇所ですね。メーカーの推奨は1〜2ヶ月おきの使用とのことです。お風呂のフタや椅子、洗面器などカビがつきやすいものも一緒に除菌できます。定期便が届いたらお風呂の目立つ場所に置いて、その夜のお風呂の後に使用します。
■【2ヶ月に1回】お風呂の防カビ対策に
▶︎らくハピ お風呂の防カビ剤 カチッとおすだけ 防カビくん煙剤 無香料 1個 浴槽 浴室 カビ予防 カビを防ぐ お風呂掃除 大掃除
近年人気のある「お風呂の防カビくん煙剤」も定期おトク便で購入可能です！お風呂のカビ取りをしたあとにくん煙剤を使って除菌しておくとカビが生えにくくなるそうです。上記の風呂釜クリーナーで小物のカビ取りをした後に、こちらもあわせて使っています。
■【1ヶ月に1回】トイレボウルの輪ジミ対策に
▶︎らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル トイレの洗浄剤 180g 掃除 こすらない 泡 洗剤 排水管 大掃除
水洗トイレにいれておくだけで黒ずみ汚れを落としてくれる洗剤です。これを定期的に使うと輪ジミができにくくなるので、ブラシのこすり洗いの頻度を減らせます。定期便で届いたらすぐに開封してトイレへ投入……というサイクルで、お掃除がとてもラクになりました！
（※現在定期便の取扱いは3個セットのみになっています。1個のみの定期便が復活すると良いのですが…）
トイレタンクに入れるタイプの洗浄剤を使っている場合も、定期便で購入すると使用タイミングを忘れません。
▶︎ブルーレットドボン 漂白剤 トイレタンク洗浄剤 無色の水 120ｇ
■【3ヶ月に1回】消臭剤の交換に
▶︎消臭力 クリアビーズ イオン消臭プラス 部屋 部屋用 大容量 消臭剤 つめかえ 無香料 800g
気がつけば干からびてすっかり効果がなくなっている消臭ビーズ。交換を忘れて「こんなに痩せちまって…一体いつからこんな姿に…？」と思ったこともしばしば。これも定期便で届けば交換タイミングを思い出せますね。我が家では玄関用とトイレ用に詰替用を定期的に購入して、届いたらなるべくその日のうちに交換します。
■【3ヶ月に1回】電動歯ブラシのヘッド交換に
▶︎ブラウン 替えブラシ オーラルB 正規品 【互換品と比べて10倍の歯垢除去力】マルチアクション 15ヶ月分 (5本) EB50RX-5EL 【Amazon.co.jp 限定】
家の掃除だけではなく、歯のお掃除にも定期便はおすすめ。電動歯ブラシOral-Bは私にとって「買って良かったアイテム」のひとつなのですが、この歯ブラシは３ヶ月で交換が目安。これも定期便で届いたら、すぐに交換するようにしました。うっかりすると交換せずに歯ブラシを使い続けてしまう家族の分も、全員まとめて取り替えます。
■【3ヶ月に1回】お掃除万能アイテムの酸素系漂白剤も
▶︎カネヨ石鹸 過炭酸ナトリウム 酸素系漂白剤 1ｋg 漂白 消臭 除菌 染み抜き マルチクリーナー
上述の洗濯槽や風呂釜のお掃除、実は専用のクリーナーを使わなくても、酸素系漂白剤で代用できます。他にもシンクや排水口の洗浄、水筒や食器、衣服の漬け置き洗いなど、様々な用途に使えます。
ただマルチに使える使い勝手の良さと大容量のために、逆に「これが届いたらお掃除」と思うタイミングを逃してしまうので、あえて風呂と洗濯槽の洗剤はリマインダーがわりに個別の商品を買うように変えましたが、こちらも購入頻度を下げつつ愛用しています。タイミングよりもコスパ重視の方にはこちらがオススメです。
人気のオキシクリーンを使ってももちろんOK！こちらも定期便で割引になります。
▶OXICLEAN(オキシクリーン) オキシクリーン 1500g 酸素系漂白剤 つけ置き シミ抜き 界面活性剤不使用 無香料
他にも、換気扇フィルターやクローゼットの防虫剤、排水口のヌメリ取りなども定期便を使えるといいな……とは思っているのですが、このあたりはちょうどいい交換期間や個数のものが見当たらず、引き続き調査中です。
■リマインダーがわりに定期おトク便を使うコツ
ポイントは“あえてまとめ買いしない”こと。
・3〜5個セットは確かに割安
・でも収納スペースが必要
・見えない場所にしまうと忘れる
・次の掃除タイミングが分からなくなる
→ だからこそ、1回分だけ買う＝届いたら必ず使う流れが作れます。
もちろん３個セットや５個セットなどまとめ買いしたほうが安くなる商品も多いのですが、収納場所も必要になってきますし、見えない場所にしまうと掃除タイミングを忘れてしまいます。多少割高になっても「あえて１回分だけ購入」するのがポイント。
定期便はプライム会員でなくても送料無料になりますので、小額の買い物でも大丈夫。ぜひ試してみてください！
※商品の情報は変更になる可能性があります。詳細はAmazonでご確認ください
文＝レタスユキ