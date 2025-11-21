¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âµÙÆü¤â¤³¤ì°ìÂ¡ª°ìÊâ¤¬Ä·¤Í¤ë¡ª¡Ú¥ß¥º¥Î¡Û¤ÎÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì¡ª
¤æ¤Ã¤¿¤ê3EÁêÅö¡ª¡Ú¥ß¥º¥Î¡Û¤ÎÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤·ÚÎÌ¡¦Éý¹¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì¡ª
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
¥ß¥º¥Î¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥ì¥¶¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥º¥ÎÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿µ¡Ç½À¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥½¡¼¥ë¤Ë¥ß¥º¥Î»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¥å¡¼¥ºÍÑ¹âÈ¿È¯ÁÇºà¡Ö¥ß¥º¥Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆÈ¼«ÁÇºà¤Ï¡¢½À¤é¤«¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃåÃÏ»þ¤Ë¤¿¤á¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¥í¥¹¤ò¾¯¤Ê¤¯¹âÈ¿È¯¤ÇÌá¤¹¤¿¤á¡¢°ìÊâ°ìÊâ¤¬·Ú²÷¤Ê¡Ö¤Ð¤Í¤Î¤è¤¦¤ËÄ·¤Í¤ë¡×Êâ¤¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¤«¤«¤È¤äÊì»ØµåÉÕ¶á°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ë·ê¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹½Â¤Åª¤Ê¹©É×¤Ë¤è¤êÅ°ÄìÅª¤Ê·ÚÎÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3EÁêÅö¤ÎÉý¹¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÆþ¤ì¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤âÂ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÅ·Á³Èé³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íú¤¯¤Û¤É¤ËÉ÷¹ç¤¤¤¬Áý¤¹¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÙÆü¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£»Å»ö¤Ç¤âµÙÆü¤Ç¤â¡¢¤³¤Î°ìÂ¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ºÇ¹â¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤È²÷Å¬À¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤Ø¡£¥ß¥º¥Î¤ÎME-02¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¾è¤êÀÚ¤í¤¦¡£
