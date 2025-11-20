コンバースがストレンジャー・シングスとコラボ　作品の世界観を落とし込んだオールスターなど発売

「コンバース（CONVERSE）」が、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5の配信開始を記念して、同作とのコラボレーションコレクションを発売する。11月27日からコンバース公式オンラインストアや各取扱店舗で展開する。

【画像をもっと見る】

コラボでは、コンバースの「ALL STAR AGED」をベースにした「ALL STAR AGED 87 CL HI / STRANGER THINGS 5」（1万5400円）と「ALL STAR AGED 87 TS HI / STRANGER THINGS 5」（1万5950円）、「ONE STAR SUEDE」をベースにした「ONE STAR SUEDE / STRANGER THINGS 5」（1万9800円）、「WEAPON HI」をベースにした「WEAPON HI / STRANGER THINGS 5」の全4型を展開。作品の世界観を落とし込んだ各シューズには、1980年代に使用されていた通称「銀箱」を再解釈し、作品のタイトルロゴを組み合わせたデザインカートンが付属する。

ALL STAR AGED 87 CL HI / STRANGER THINGS 5には作品の舞台である1987年製のレザーモデルに採用されていた柄入りのシューレースを使用。ライニングやインソールに作品のタイトルロゴをプリントし、タン裏には作品のキーワード「FRIENDS DON'T LIE」の文字と主人公たち6人の名前をプリントした。スペアでホワイトのコットンシューレースが付属し、1987年に展開されていたレッド、ブラック、グリーン、ピーチ、グレイの5色のカラーパレットを用意する。

シーズン5のストーリーのキーとなるラジオ局「THE SQUAWK」のモチーフを両腰に配したALL STAR AGED 87 TS HI / STRANGER THINGS 5には、アンクルパッチの下に「THE SQUAWK」の文字をプリント。テープのラインをダークネイビーにすることでレトロな雰囲気を演出し、ライニングやインソールには作品のタイトルロゴを配した。スペアでブラックのコットンシューレースが付属する。

ONE STAR SUEDE / STRANGER THINGS 5には、ワンスターの1つ星マークの中に作中に登場する怪物「デモゴルゴン」をデザイン。ライニングやインソールに作品のタイトルロゴを配し、「STRANGER THINGS 1987」印字入りのヒールラベルを採用した。

WEAPON HI / STRANGER THINGS 5は、作品の舞台である1987年のホーキンス・ハイスクールをイメージしたデザインを採用。Yバーには「1987」、ライニングやインソールには作品のタイトルロゴをプリントし、タンには作品のタイトルと虎のキャラクターのラベルをあしらった。

◾️コンバース：公式オンラインストア