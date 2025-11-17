最も着回せる「シャツとジャケットの間」 カーディガンのように使えるアウター





ジャケットよりも肩ひじ張らずに、コートの中にも着られるアウターを選ぶなら？ スタイルアップや今っぽいバランス感など、見た目のよさまでかなえてくれるタイプをピックアップ。







辛口レザーがマイルドに変わる 「ゆるやかなオーバーサイズ」

「レザージャケットって、ちょっとハードルが高い」。そう思っているなら、その原因はフィット感にあるのかも。このジャケットの最大の魅力は、そのゆるやかなオーバーサイズにアリ。そんなサイズ感であっても、だらしなく見えない。その秘密は、計算されたゆとりと、シャツのようなな襟元。ゴールドボタンがさりげないアクセントになり、ハンサムな印象はそのままに、どこか肩の力が抜けたムードを演出。 レザージャケット／Lee（エドウイン・カスタマーサービス）







ゆるいコンビを脱力させない

リラクシーなスエット＋ニットが引き締まるレザーの強気な質感。ジャケットは肩にひっかける程度にとどめ、ルーズな装いを洒脱に仕上げて。 レザージャケットは着まわし。ロゴスエット／ハチイチブランカ（UTS PR） ニットスカート／MANGO シューズ／カミナンド（グラビテート）







