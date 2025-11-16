「ちいかわ」コラボも可愛すぎ！これがセブンの本気売り切れ前に買うべき「クリスマスケーキ」3選

全国のセブンイレブンの店舗やネットサービス「セブンミール」で、クリスマスケーキの予約受付が始まっています。定番ケーキからコラボやキャラクター系、監修ケーキなど多彩なラインアップ。

今回は、特におすすめの3つを紹介します。数量限定商品もあるため、早めの予約が安心です。

毎年予約しちゃう大好きなケーキ

●クリスマスかまくら（3218円）

長年クリスマスに提供されている定番ケーキ。スポンジとババロア、いちご、果肉入りのいちごソースを重ね、ホイップクリームでデコレーションしています。くちどけの良いスポンジとババロアのバランスが絶妙で、ファンが多いケーキです。

5号サイズ相当で4〜6人向け。スポンジには国産小麦粉、ババロアにはお菓子用に開発されたコク深い卵「エグパティシエール」が使用されています。安心・安定のおいしさを求める人におすすめです。

●銀座コージーコーナー ハッピークリスマスアソート（3240円）

ショートケーキ・マンゴーレアチーズ・宇治抹茶ケーキ・チョコレートケーキの4種類のケーキがひとつに。いろいろな味を楽しみたい人向けのケーキ。人気洋菓子チェーン「銀座コージーコーナー」のケーキなので、おいしさもお墨付きです。

大きさは4号サイズ相当で、ひとつのケーキが大き目にカットされているので食べ応えもあります。カラフルで見た目もかわいいですよ。

●ちいかわ 夢みるわくわくクリスマス（5184円）

ツリーの前でプレゼントを待つ姿をイメージしたちいかわ・ハチワレ・うさぎがのった、ちいかわファンにはたまらないケーキ。ちいかわデザインの専用ボックスに入っているのも魅力です。

スポンジには黄桃とリンゴがサンドされていて、さっぱりとした味わい。チーズクリームとストロベリークリームでデコレーションされていて、淡い色合いもきれいですよ。セブンイレブン限定オリジナルアクリル色紙付きで、子どもから大人まで楽しめます。

受取期間はそれぞれ12月20日から25日。パーティーの日程にあわせて選べるのが嬉しいですね。

また、セブン-イレブンアプリ会員限定で、ネット予約限定の早割を実施中。11月30日23時59分までに対象のケーキを予約すると、12月17日頃に10％引きのアプリクーポンが配信されます。

受け取り時にクーポンを提示することで割引が受けられます。

見た目や味わいなど、多種多様なケーキからお気に入りの一品を見つけてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部