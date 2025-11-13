街でも、フィールドでも。信頼の素材で仕上げた7リットルトート【ザノースフェイス】のダッフルバッグがAmazonに登場中‼
濡れにも汚れにも強い。自立する高耐久トートバッグ【ザノースフェイス】のダッフルバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのダッフルバッグは、数々のエクスペディションを支えてきたベースキャンプダッフルの信頼性を受け継ぐ、タフな小型トート。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
メイン素材には、環境に配慮した1000デニールのリサイクルポリエステルを一部使用し、TPEファブリックラミネートを施した高強度の生地を採用。濡れや汚れに強く、重い荷物でも安心して収納できる耐久性を備えている。
本体内部にはボトルや傘の収納に便利なスリーブを装備し、荷物がない状態でも自立する構造で、使い勝手も良好。トップ両サイドのループを利用すれば、ショルダースタイルとしても活用できる。
タウンユースからアウトドアフィールドまで、幅広いシーンで活躍する汎用性の高いアイテム。
