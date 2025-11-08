【Switch2】あみあみ通販本店が11月入荷分を抽選販売！応募は《11日13時59分まで》

フィギュアをはじめ、キャラクターグッズ、カードゲームなどホビー商品を幅広く取り扱う「あみあみ通販本店」は、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」の抽選販売を実施中です。

2025年11月入荷分は、11月6日から11日13時59分まで、応募を受け付けています。応募にあたって、いくつか条件があります。

メルマガ購読＆購入履歴による優先あり

＜抽選の対象商品＞

【A】Nintendo Switch 2（日本語・国内専用／4万9980円）

【B】Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット（5万3980円）

AかBのいずれか一方に応募できます。

なお、あみあみ本店で「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」または「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット」または「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の購入履歴がある人は、今回の抽選の対象外となっています。

応募には、amiami.jp（あみあみ通販本店）の利用可能なアカウントが必要です。

また、以下の条件を満たす人は優先されます。

・あみあみメールマガジンの購読設定（無料）をしている

・amiami.jp（あみあみ通販本店）において、2024年11月6日〜2025年11月5日の間に受け取り済み商品の合計金額が、2万円(税込)以上である

当選発表は11月12日です。当選者にのみ、メールが届きます。落選者には届きません。

商品の発送は11月末の予定です。

そのほか注意事項は、あみあみ通販本店の応募ページに記載されています。欲しい人はよく読んで応募しましょう。

＜参考＞

あみあみ通販本店 抽選予約販売ページ

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）