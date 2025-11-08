【コスタコーヒー】ホリデーシーズン限定のドリンクが今年も登場。トッピングの「ジンジャーブレッドマンクッキー」が可愛すぎ

双日ロイヤルカフェが展開するコスタコーヒーは、2025年11月7日から12月25日まで、ホリデーシーズン限定の「ジンジャーブレッドラテ」と「アイスジンジャーブレッドラテ」を販売しています。

スパイスの香りとぬくもりを感じる、クリスマスらしい一杯

クリスマスの定番スイーツ"ジンジャーブレッド"をイメージしたラテに、ホイップクリームと可愛らしい「ジンジャーブレッドマンクッキー」をトッピング。仕上げにふりかけたシナモンパウダーが、味わいに深みをプラスしています。

クッキーのサクッと軽い食感と、シナモンの風味がアクセントになった、華やかな一杯です。

ホットはもちろん、アイスでも楽しむことができます。

「ジンジャーブレッドラテ」「アイスジンジャーブレッドラテ」ともに、価格は780円。追加のジンジャーブレッドマンクッキーはプラス100円です。

販売期間は、11月7日から12月25日まで。無くなり次第終了です。店舗により販売期間が変更となる場合があります。

※価格は税込みです。

東京バーゲンマニア編集部