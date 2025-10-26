目指すは「つるっとした二の腕やデコルテ」美容通が毎年リピートするパーツケアコスメ

ちらりと覗くデコルテや背中、目にとまりやすい脚や指先まで。服が軽くなるこれからは、意外と見られている部分の入念なケアを。美容全般にぬかりなく、特に部分ケアにこだわりを持つ美容通に、毎年使うという、愛用アイテムをヒアリング！







【つややかな腕】ノースリーブを臆せず着るために

天気予報を見ても、まだまだ避けられなさそうな腕の露出。ひじの黒ずみ、二の腕のごわつきなど、気になる問題をすっきり解消。

「日焼け止めに重ねる＋α」

オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー ユイル・アンティーク（チュベローズ・デュ・メキシク） 190mL 7,260円（編集部調べ） 「手の甲から腕まで日焼け止めを塗るのが鉄則。ただ、日焼け止め特有のつっぱり感が気になるのでオイルを重ねています。」（及川真心さん・ヘアスタイリスト）





【POINT】天然植物オイル配合で、繰り返し使うほどより肌を整え、うるおいを与えるボディオイル。リラックス効果を高めるため、ナチュラルなチュベローズの香りを再現。髪の毛先になじませればヘアオイルとしても使用可能。







【健康的でなめらかな脚】ハーフパンツやミニボトム対策

皮膚の厚いひざやかかと部分に対し、皮膚の薄いふくらはぎや太ももなど。同じ足でも部分によって肌質が異なることから、それぞれに適したケアをするのが大きな要に。

「ぺろっと角質が剥がれ落ちる」

ホワイトバーチ ピーリングボディウォッシュ 150mL 2,640円／ヴェレダ・ジャパン 「むくみとは縁が切れない立ち仕事なので、週1でスクラブをするのが日課です。これを使うと数日後に角質がはがれ、ピーリングされているのが目に見えてわかる。ボディクリームの浸透力が上がるのも実感できる」（maoさん・ヘアスタイリスト）





【POINT】天然由来のやさしいスクラブ入りで、ざらつきの原因となる古い角質を取り除くボディウォッシュ。角質が気になる部分を中心にマッサージをして洗い流すことで、その後のオイルやミルクを浸透しやすく誘導。







（オシャレの幅を広げるボディケア）

