【ホラー】原作ファンも注目！漫画化された宮部みゆきの世界！江戸を舞台にした恐ろしいホラー漫画が話題【作者にインタビュー】
宮部みゆきさんのホラー時代小説を原作とし、宮本福助(@fukusuke_m)さんによって漫画化された「三島屋変調百物語」。ある出来事から叔父夫婦が営む江戸で人気の袋物屋・三島屋で暮らすことになった少女・おちかが、三島屋を訪れる人々の不思議話で少しずつ心を開いていく様子が描かれ、原作ファンのみならず人気を集めている。今回、本作を描く宮本福助さんにインタビューを敢行。制作の裏話などを伺った。
「実はこの仕事をいただいたのは偶然のようなものでした」と宮本さんは話す。もともと担当編集者とオリジナル作品の立ち上げを進めていたが、どうにも筆が進まなかった時期があったという。そんな折、愛猫が病気になり、治療費がかさむなかで「無職のままではいられない」と焦り、「なんでもいいので仕事ください」と頼んだところ、紹介されたのがこの企画だったのだ。「まさか宮部さんの作品を描くことになるとは思ってもいなかった」と当時を振り返る。
漫画化にあたっては、原作の語り口の魅力をどう残すかが課題だったそう。「登場人物の話し方が本当に素敵なんです。でも小説のまま台詞にすると長くなるので、三行以内に収めたり、段落を分けたりして、画面の読みやすさを意識しました」と語る。
一方で、原作の濃密さゆえの苦労もあった。「『曼珠沙華 前編』のネームが最初は100ページを超えてしまった」そうで、「どこを削りどこを強調するかを何度も調整しました」と語ってくれた。原作の面白さに圧倒されながらも、漫画ならではのテンポと見せ場を模索していったという。
宮本さんはもともと原作の大ファン。「漫画版をきっかけに原作を読みたいと思ってもらえたらうれしいですし、忙しい方は漫画で気軽に宮部ワールドに触れてもらえたら」と笑顔を見せる。また、原作ファンの反応が一番気になるといい、「世界観を壊さず描けているでしょうか…。おちかちゃんの成長を一緒に見守ってもらえるとうれしいです」と読者へのメッセージを寄せる。
宮部みゆき作品の魅力を丁寧に描き出した本作。原作を読んだ人も、これから触れる人も、ぜひ漫画「三島屋変調百物語」でその世界を味わってほしい。
取材協力：宮本福助(@fukusuke_m)
