「横顔もキレイに見える」シンプルなトップスが見違える「顔まわりの飾り方」

「見とれる横顔」小物のセット

ときに正面からのアングル以上に目を奪われる、魅力的な横顔。効果的かつ調和のとれたアクセサリーの組み合わせパターンをもとに、惹きつけられる顔まわりの飾り方をご紹介。







クリアな質感で抜けをつくる

クリップも眼鏡も透ける素材で統一して、大人に似合うレトロPOPを実現。おもちゃみたいなヘアクリップだけ浮かないよう、クリアフレームの眼鏡で統一感を。







トーンを合わせる

言わずと相性のいい、クールなグレーとシルバーアクセサリー。そこにまぎれて甘いハートモチーフを効かせるギミック。「色は冷たく・素材はあたたかい」キャップも肝。







柄を小さくリンクさせる



眼鏡のフレームは白。べっ甲模様は横から見たときにだけわかるから、バングルとのリンクもさりげないこだわり。華奢な変型ピアスで視線を集めて。







品格のある素材だけを飾る

品のいいベロアとパール。クラシックなテイストでそろえたアクセサリーを丁寧に飾って、気楽なスエットをクラスアップ。細めながらふっくらとしたボリューム感があるカチューシャは、サイドアングルがより魅力的。







（服以外のドレスアップ法）

