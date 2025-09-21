Cath Kidstonから初のレザー小物♡全15種のカウレザーコレクション
英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」から、待望のレザーアクセサリーがデビューしました。2025年9月17日(水)より直営店と公式オンラインストアにて発売されるのは、上質なカウレザーを使用したウォレットやキーケースなど全5型15種類。シンプルな中に小花柄やアートが散りばめられ、毎日のお財布やキーケースを開くたびに心躍るデザインです。
Cath Kidston初のレザーウォレット
カウレザーロングウォレット
価格：各27,500円
カラー：Harmony Ditsy Pink/Navy/Ivory
カウレザーウォレット
価格：各22,000円
2つ折りタイプで、手に収まりやすく実用性も抜群です。
上質なシボ感のあるカウレザーを使用したウォレットは、使うほどに柔らかさと風合いが増す逸品。
どちらもジップを開けると人気の「Harmony Ditsy」柄が広がり、見た目以上に華やかな世界観を楽しめます。
カラー：Harmony Ditsy Pink/Navy/Ivory
ミニウォレット＆キーケースの魅力
カウレザーミニウォレット
価格：各19,800円
総柄デザインでコンパクトながら存在感抜群。上品なカウレザーのタッチが魅力です。
カラー：Ribbon Bow/Billie & Friends/Folding Star Ditsy
カウレザーキーケース
価格：各16,500円
ファスナー開閉式で実用性に優れ、ホルダー付きで使いやすい仕様。
どちらも細部にまでアートとロゴが施され、手にするたびにCath Kidstonらしい華やかさを感じられます。
カラー：Ribbon Bow/Billie & Friends/Folding Star Ditsy
毎日を彩るカードケース
カウレザーカードケース
価格：各16,500円
ボタンレスのシンプルなつくりでカードが取り出しやすく、厚みのあるポケットやスリット付きで実用性も◎。デザイン性と使いやすさを両立させたアイテムです。
カラー：Strawberry Garden/Harmony Ditsy/Posey Spot
自分らしいレザー小物で毎日を特別に♡
Cath Kidstonの新作カウレザーコレクションは、シンプルながら遊び心を忘れないデザインで、日常を彩ってくれるアイテムばかり。
ウォレット、ミニウォレット、キーケース、カードケースと豊富なラインナップで、自分用にはもちろん大切な人への贈り物にもぴったりです。
長く使うほどに愛着が深まるレザー小物で、毎日をもっと心地よく楽しんでみませんか♪