「運気が上がるお出かけ先は？」人気占い師が教える「12星座別・開運スポット」
運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！
【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈
人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。
【12星座別】 9-10月の運気と開運スポット
気づけばもうすぐ9月。祝日が2回あるので、お出かけを予定している人もいるのではないでしょうか。そこで今回は12星座別に9月〜10月のラッキースポットと運勢をお届けします。
「社交場・イベント」に行くのがいい星座
・おひつじ座（3.21-4.19）
・しし座（7.23-8.22）
・てんびん座（9.23-10.23）
・みずがめ座（1.20-2.18）
「お店」に出かけるといい星座
・おうし座（4.20-5.20）
・おとめ座（8.23-9.22）
・うお座 （2.19-3.20）
「ひとりでいられる場所」で過ごすといい星座
・ふたご座（5.21-6.21）
・かに座（6.22-7.22）
・さそり座（10.24-11.22）
・いて座（11.23-12.21）
・やぎ座（12.22-1.19）
