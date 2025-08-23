時間や電気代の節約にも！1〜2人分にちょうどいい量のご飯が炊ける「炊飯ポット」3選
【画像を見る】電子レンジでご飯が炊ける？！しかも食洗器もOK！
1〜2人分程度のご飯が炊ける「炊飯ポット」。最新のものは、電子レンジで炊飯ができたり、1台何役などいろいろな調理に使えたりと驚くほど便利に！ 今回は、スピーディーにご飯が炊けて、食卓にも映えるおすすめの「炊飯ポット」をご紹介します。
■1台6役のマルチ保温調理鍋
エレコム 保温調理鍋 ホッタラポット 800mL
煮る、煮込む、蒸す、炊飯、めん、低温の6つのモードが選べるほったらかし調理なべ。小さめのどんぶり一杯ほどの炊飯ができるので1〜2人暮らしなどの少人数の世帯にピッタリです。外出から帰宅して時短で夕食を用意したいときや、テレワーク中にさっとランチを食べたいときに大活躍します。操作がシンプルなので、料理初心者の方や新生活のプレゼントにも！
■時間も電気代も節約！電子レンジ調理ポット
電子レンジで美味しく炊飯！レンジメート マグポット
12,650円（税込み）→セール価格9,900円（税込み）
電子レンジに入れるだけで多機能調理ができるマグポット。深型なので、炊飯ならお米が対流して、まるで土鍋のような炊き上がりになります。600Ｗの電子レンジで米1合を加熱した場合、11分（蒸らし時間は含まれていません）でご飯が炊けるスピードも魅力！「炒め」や「焼き」もできるから、煮物やカレーのほか、オーブン料理やスイーツなども本格的な仕上がりになりますよ。ラクに洗えて食洗器もOKです。
■1合分のご飯が美味しく炊ける万古焼の土鍋
モラトゥーラ ベストポット
16,940円（税込）
1人用〜2人用にちょうどいいミニサイズの土鍋。10分たったら火を止め、あとは蓄熱調理でじんわりゆっくり芯まで食材に火が通ります。炊飯器よりもふっくら、もっちり、そして香りよく、本当に美味しいごはんが炊けると評判です。サイズは他にも4種類。贈り物にも喜ばれます！
＊ ＊ ＊
少人数用の調理ポットは、お弁当用のご飯をサッと炊くこともできますね。流行りの蒸し料理にも使えたりと、炊飯以外にも使えるものもうれしい！
文＝徳永陽子