モルトンブラウンから新ボディクリーム登場♡香りと潤いを叶えるレフィル対応

英国発のフレグランスブランド「モルトンブラウン」から、環境にも肌にも優しい新しい選択肢が誕生します。ブランドを象徴する3種の香りで展開されるレフィル対応のボディクリームが、2025年9月3日(水)に発売。ジャーに差し込むだけの簡単なつけかえ仕様で、持続可能なライフスタイルをスマートに後押しします。贅沢な香りとしっとり潤う質感が、毎日のセルフケアを格上げしてくれるはずです♡

贅沢な香りで叶える上質なケア

新ボディクリームは、全身を包み込むように広がる豊かな香りが魅力。ラインナップは「コースタル サイプレス＆シーフェンネル」「オレンジ＆ベルガモット」「ファイアリー ピンクペッパー」の3種。

サイプレス＆シーフェンネル：海風を思わせる爽やかで力強い香り

オレンジ＆ベルガモット：フレッシュで気分を上げるシトラスの香り

ファイアリー ピンクペッパー：スパイシーで官能的な温かみある香り

香りごとに異なる世界観を楽しみながら、しっとりなめらかな肌へ導きます。

レフィル対応でサステナブルに

ジャータイプの容器に、つけかえ可能なレフィルポッドをセット。空になったらポッドを交換するだけで、何度でも繰り返し使えます。

容器は共通仕様で、すべてのボディクリームに対応。ポッドには95％再生素材を使用し、カートンやアルミ蓋もリサイクル可能です。

ヴィーガン処方*に加え、リーピングバニー認証も取得。環境に配慮しつつ、美しさを楽しめるのも大きな魅力です。

*動物由来の成分、動物由来成分から合成される成分、動物由来副産物（ミツロウ、蜂蜜、ミルク、ケラチン、シルク等）を一切使用していない処方

資生堂オンラインストアとハローキティが初コラボ!プレゼントキャンペーンも実施♪

コレクションラインナップ

サイプレス＆シーフェンネル ボディクリーム 200ml

価格：9,680円

サイプレス＆シーフェンネル ボディクリーム レフィル 200ml

価格：7,920円

オレンジ＆ベルガモット ボディクリーム 200ml

価格：9,680円

オレンジ＆ベルガモット ボディクリーム レフィル 200ml

価格：7,920円

ピンクペッパー ボディクリーム 200ml

価格：9,680円

ピンクペッパー ボディクリーム レフィル 200ml

価格：7,920円

サステナブルに香りを楽しむ新習慣

新登場のモルトンブラウン「ボディクリーム」コレクションは、香りを纏う幸福感と、肌を潤す実感を両立させるアイテム。

さらに環境にも配慮したレフィル対応だから、気分までポジティブに。毎日のボディケアを特別なリチュアルへと導いてくれるでしょう。お気に入りの香りを選び、持続可能で贅沢なケアを始めてみませんか？