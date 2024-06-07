40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ß¥É¥ë»é½¤ËÃí°Õ¡ª ¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¤³¤ì¡ª
½÷À¤¬Êú¤¨¤ë·ò¹¯²ÝÂê¤òµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡Ë¡£ÃËÀÈÇ¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤¬²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹·ò¹¯²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥Ë¥ª¥¤¥±¥¢¤À¡£¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Þ¥ó¥À¥à¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¡Á50ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÃËÀ¤¬È¯¤¹¤ëÆÃÍ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤ò²òÌÀ¤·¡¢¡Ö¥ß¥É¥ë»é½¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£ÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ó¥À¥à¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¡Ö¥ß¥É¥ë»é½¡×¤È¤Ï¡©
¡ÊÄó¶¡¸µ¡§´À¤È¤Ë¤ª¤¤Áí¸¦¡Ë
30ÂåÈ¾¤Ð¡Á50ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÃËÀÆÃÍ¤Î¥¢¥Ö¥é¤Ã¤Ý¤¤´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¡¢¥Þ¥ó¥À¥à¤Ï¡Ö¥ß¥É¥ë»é½¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£¥Þ¥ó¥À¥à¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯À¸¸»¤Ï¡¢¼ç¤ËÆ¬ÄºÉô¤ä¸åÆ¬Éô¡¢¼ó¶Ú¡£10ÂåÈ¾¤Ð¡Á30ÂåÈ¾¤Ð¤ÏÏÆ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë´À½¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Ë¥ª¥¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¤ÏÆ¬¤Î¥Ë¥ª¥¤¥±¥¢¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬´ÎÍ×¤À¡£
¡ÊÄó¶¡¸µ¡§´À¤È¤Ë¤ª¤¤Áí¸¦¡Ë
¥ß¥É¥ë»é½¤ÎÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤ä¤äÊ£»¨¤À¡£¡¤Þ¤º¡¢ÌÓ·ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Èé»éÁ£¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ëÈé»é¤¬¡¢ÈéÉæ¾å¤Ë¤¢¤ë¾ïºßºÙ¶Ý¤äÂçµ¤Ãæ¤Î»ÀÁÇ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»À²½¤·¡¢Ãæº¿»éËÃ»À¤È¤¤¤¦½¤¤À®Ê¬¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÆ¬Èé¤Î½¤¤¤Ç¡¢½¤¤¤Ï¼å¤¯ÉÔ²÷¤µ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¢¤½¤Î°ìÊý¡¢¥¨¥¯¥ê¥ó´ÀÁ£¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë´À¤¬¾ïºßºÙ¶Ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¸¥¢¥»¥Á¥ë¤È¤¤¤¦ÉÔ²÷¤Ê½¤¤À®Ê¬¤È¤Ê¤ë¡££¥¸¥¢¥»¥Á¥ë¤ÏÃæº¿»éËÃ»À¤Èº®¤¶¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ²÷¤Ê½¤¤¤Ï¤è¤ê°²½¤·¡¢¥ß¥É¥ë»é½¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë»é½¤ÏÈé»é¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¥Ë¥ª¥¤¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥ß¥É¥ë»é½¡×¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡©
¥ß¥É¥ë»é½¤Ï¡Ö¸åÆ¬Éô¡Á¼ó¤Î¸å¤í¡×¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î´À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥ß¥É¥ë»é½¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£¥Þ¥ó¥À¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÃËÀ¤¬¤è¤¯´À¤ò¤«¤¯Éô°Ì¤Ï¡Ö¥ï¥¡×¤«¤é¡Ö¸åÆ¬Éô¡Á¼ó¤Î¸å¤í¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤êÆ¬Èé»é¤¬Ç´À¤Î¹â¤¤¡È¤Í¤Ã¤È¤êÆ¬Èé»é¡É¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡£¥ß¥É¥ë»é½¤Ï¤½¤ÎÆ¬Èé»é¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ß¥É¥ë»é½¥±¥¢¤Ç¤Ï¸åÆ¬Éô¡Á¼ó¤Î¸å¤í¤òÀ¶·é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼Áª¤Ó¤¬ÂçÀÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¥ß¥É¥ë»é½¡×¥±¥¢¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ö¥ë¥·¡¼¥É ÌôÍÑ¥¹¥«¥ë¥×¥Ç¥ª¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×
¡Ö¥ë¥·¡¼¥É ÌôÍÑ¥¹¥«¥ë¥×¥Ç¥ª¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°½èÊý¤ÇÌÓ·ê¤ËÃßÀÑ¤·¤¿Âç¿Í¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê¥¢¥Ö¥é¤òÍî¤È¤¹ÌôÍÑ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡£»¦¶ÝÀ®Ê¬¤¬¥Ë¥ª¥¤¶Ý¤ò»¦¶Ý¤·¡¢Æ¬Èé¤Î¥¢¥Ö¥é¤¯¤µ¤¤´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¤âËÉ¤°¡£Æ¬Èé¥±¥¢¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¤ÇÆ¬Èé¤ò·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Á¡¢¹³±ê¾ÉÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¤Õ¤±¡¦¤«¤æ¤ß¤òËÉ¤°¡£¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤Ï¿·È¯Çä¡£
¥ë¥·¡¼¥É ÌôÍÑ¥¹¥«¥ë¥×¥Ç¥ª¥·¥ã¥ó¥×¡¼ ¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥·¥È¥é¥¹¡Ò°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ó
¡ï1,595¡ÊÀÇ¹þ¡¦450mL¡Ë
¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ¡ï1,320¡ÊÀÇ¹þ¡¦380mL¡Ë
¥Þ¥ó¥À¥à¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢¡Ö¥ë¥·¡¼¥É ÌôÍÑ¥¹¥«¥ë¥×¥Ç¥ª¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀö¤¤Êý
¥Þ¥ó¥À¥à¤Ë¡¢¡Ö¥ë¥·¡¼¥É ÌôÍÑ¥¹¥«¥ë¥×¥Ç¥ª¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀö¤¤Êý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥¿¥Ù¥¿Æ¬Èé»é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ß¥É¥ë»é½¤ÎÈ¯À¸¸»¤Ç¤¢¤ë¸åÆ¬Éô¤ÏÆÃ¤ËÇ°Æþ¤ê¤Ë¡¢ÆóÅÙÀö¤¤¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àö¤¦ÂÎÀª¤Ç¤¹¤¬¡¢´é¤ò¾å¤²¤ÆÀö¤¦¾å¸þ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´é¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÀö¤¦¡È¾²²°¤µ¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÎÊý¤¬¡¢¸åÆ¬Éô¤ò¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£30ÂåÈ¾¤Ð¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆ¬Èé¥¢¥Ö¥é¤Ï¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤ë¤Î¤â¡Ø¥ë¥·¡¼¥É ÌôÍÑ¥¹¥«¥ë¥×¥Ç¥ª¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ù¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Þ¥ó¥À¥à¹ÊóÃ´Åö¡Ë
¤¹¤Ç¤Ë²ÆÆü¤ò²¿Æü¤âµÏ¿¤·¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤Î¹ó½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë2024Ç¯¡£½ë¤µÂÐºö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤È¤¤Î¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£