韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「출출하다（チュルチュラダ）」の意味は？「출출하다（チュルチュラダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、ちょっとだけ食べたくなる感覚を表す韓国語です。「출출하다（チュルチュラダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少