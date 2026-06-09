タリーズコーヒーは、2026年6月10日(水)より季節限定のフローズンドリンクを発売する。【写真】国産白桃のとろっとピーチシェイク(Tall730円)「国産白桃のとろっとピーチシェイク」「国産メロンの食べごろメロンシェイク」新発売“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」をモチーフにした、さわや