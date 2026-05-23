今回、Ray WEB編集部はマッチングアプリで出会った男性について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・サラには最近気になっている男性がいて…？初めて会った男性・ショウタに、プロポーズをされた主人公。この後、サラはショウタになんと返すのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：Kyokoライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【マチアプ】初対面でプロポーズ！？彼の“衝撃行動”に主人公ドン引き..