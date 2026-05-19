お金持ちに見えたマダムは、ひと癖ある客だった【漫画】本編を読む「派遣は責任を持たなくていい」が信条の派遣スタッフ・無垢さん(仮名)は、これまであらゆる問題を引き起こしては「責任と言われても…私、派遣ですし？」のひと言で逃げおおせてきた。さらには無垢さんの夫まで妻の職場(派遣先)に介入してきて「妻は低レベルな店では実力が発揮できないから、売上1位の店舗だったら働かせてもいい」と電話が入った。本日紹介する