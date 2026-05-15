「結婚してもいいかも」「同棲って楽しい」と浮かれているハルトだが、みなみの心境は複雑だ。【漫画】本編を読むSNSで“万バズ漫画”を次々と発表している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」では、“少女漫画の主人公になれない”女性たちのリアルな恋愛模様を描いている。今回は、クズ男と別れられない女性・みなみ編の第8回を紹介。同棲