キャバ嬢に恋する友人を止めたい【漫画】本編を読む有名大学を卒業して、大手の会社に入社。しかし、パワハラ気質な上司の圧に耐えられず、3年で退職。以降、10年間の引きこもり生活を送っていた山村。ようやく前を向き始め、スーパーでアルバイトを始めた。そこで出会った苦学生の21歳の女の子にデートに誘われ、連れて行かれたのはキャバクラだった！35歳の男が本気で恋をしたのはキャバ嬢だった、おたみ(@otamiotanomi)さんの「