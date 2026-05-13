友達から聞いた話がデマだと知ったギャル子【漫画】本編を読む早乃あかり(@akari238ffm)さんはブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を連載中。本作はご自身の子育ての実体験をもとに描かれ、娘の特性から「ADHDなのでは？」と疑い始めたという。今回は本作の34〜37話までをお届けするとともに、作者に娘が仲間外れにされていた原因を知ったときの当時の心境などについても話を聞いた。『娘のADHD疑惑・検査