スーパーの決まったレジ員さんの列に並ぶ。これを推しレジというスーパーの決まったレジ員さんの列に並ぶ。これを推しレジというなかじょん(@john11050250)さんが描く漫画「推しのレジの人って居ません？」が、Twitterで大きな共感を集めている。スーパーの混雑時に凄腕のレジチェッカーに並びたいと願う「あるある」を描いた本作について、制作の舞台裏を伺った。■袋詰めが驚異的にうまいプロの技【漫画】袋詰めして荷崩れしない