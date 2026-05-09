出張に同行する部下に「ツインで予約されてて」とニヤニヤ笑う上司。部下は「気にしないで下さい」と平然としているが、その真相が強烈すぎた!?【漫画】本編を読む上司のセクハラ発言…部下のカウンターが強烈すぎ!?伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「秘技・セクハラ殺し」は、時代錯誤な職場でのセクハラ発言を題材にした5コマ漫画。「ホテルの取り方間違えちゃって」と切り出した男性上司が、女性の部下に対してツインルームでの宿