東京・表参道にある「ザ ストリングス 表参道」の「Cafe & Dining ZelkovA(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)」では、世代を超えて愛され続ける着せ替え人形「リカちゃん」との初コラボレーションによるアフタヌーンティー「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea(リカ スウィート ピクニック アフタヌーンティー)」を2026年4月下旬より開催中。6月22日(月)までの期間限定でリカちゃんの世界観たっぷりのアフタヌーンティーを楽し