親から離れて田舎に疎開してきた子どもたちを見ることもあった。その寂しさはとてもつらいものだっただろう…。【漫画】本編を読むエッセイ漫画「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、ゆっぺ(@yuppe2)さんの祖母・キヨさんの人生をもとに描かれた作品である。終戦記念日にあたり、作品でも触れられている戦時中の体験について話を聞いた。■「勝っている」と信じていた子どもたち戦時中、国民には嘘が伝え