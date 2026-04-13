【漫画】この漫画をはじめから読む高身長女子と低身長男子のあるある話や愛する妻を亡くした父子の奮闘記など、あふれる人間味に心打たれる漫画を描く夏野ばな菜さん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『夏野ばな菜さん傑作選』をお届けします。→『夏野ばな菜さん傑作選』を最初から読む山野荘の山野さん_p01山野荘の山野さん_p02山野荘の山野さん_p03山野荘の山野さん_p04山野荘の山野さん_p05山野荘の山野