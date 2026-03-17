横浜駅東口のランドマークとして親しまれている「崎陽軒本店」が、2026年9月に開業30周年を迎える。1996年に誕生した「崎陽軒本店」は、イタリア料理や中国料理、ビアレストラン、ティーサロンといった4つの飲食店に加え、宴会場やチャペルまでを備える複合型レストラン施設。この大きな節目を記念し、2026年3月1日より各店舗にて、レストランの特色を活かした「料理とお酒を楽しめるセット」を提供する特別企画がスタートした。【