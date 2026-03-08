「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode5~電子承認システム~より【漫画】「脱ハンコはどこへ？」本編をイッキ読み日々の業務で直面する理不尽や哀愁を、独特のタッチで描く青木ぼんろ(@aobonro)さんの漫画がSNSで多くの共感を集めている。ウォーカープラスで連載中の『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』から、今回は職場のデジタル化に逆行する「アナログ上司」