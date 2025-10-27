2025年10月27日現在、業務スーパーでは「月間特売」のチラシを公開しています。 今回は、南関東エリアで爆弾価格となっている5品を紹介します。 破格ぞろい... ・マルサン 調整豆乳 1000ml...163円 ・ミリオン 小粒納豆（たれ・からしなし）45g×3...48円 ・マルコメ 即席みそ（わかめ・しじみ・あさり）各1袋...各84円 ・ロッテ 雪見だいふく 47ml×2...93円 ・ムラカワ ブレンドチーズ 400g...496円 他の実施エリアの特売情報は