女性らしさを物語るセンシュアルなトップスも、ちょっと気張ったドレスライクな質感も。カジュアルに引き戻してくれるデニムと一緒なら、憧れと親しみやすさが共存したスタイルに。デニム中心の発想で、キレイの可能性はどこまでも広がっていける。新たな相棒は「くすまない」キレイ色色を合わせるなら、デニムのヴィンテージ感を払拭するようなにごりのない色みで。さらに形も端正なものを選ぶと、配色で多少遊んでも、落ち着いた