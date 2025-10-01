【双子座】 2025年 10月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?双子座（5/21~6/21）【KEY TO GOOD LUCK】大切な人に感謝を言葉で伝えること【LUCKY COLOR】ネイビーそのままにしないで 「隠し続けた本音」この時期、大切な人との関係を見直し、表面的ではない確かな絆を築けるかどうかが試されます。特に恋愛では、隠し続けた本音を打ち明けることが、次のステージに進む最大のカギに。その「勇