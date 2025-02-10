男性と良い雰囲気になれても、「その先になかなか進めない」という状態に陥っていませんか？２人の関係をしっかり進展させていくには、男性をベタ惚れさせることが大切。そこで今回は、男性を「ゾッコンにさせる女性」の特徴をチェックしてみましょう。｜ポジティブな性格ポジティブな性格で、いつも明るくてニコニコしている女性と一緒にいると、男性は気分が明るくなります。「一緒だと楽しそうだな」と魅力的に映るでしょう。