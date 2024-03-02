ボーカルや楽器の演奏、ダンスなど、役割が異なる複数のメンバーによって構成されているアーティストが多い音楽業界。3人組のアーティストも、目にする機会の多い組み合わせの一つですよね。そこで今回は、最強だと思う3人組アーティストは誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位Mrs. GREEN APPLE2位Number_i1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「Mrs. GREEN APPLE」！2013