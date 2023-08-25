ローソンから、スヌーピーの真空断熱ステンレスボトルが付録になった「SNOOPY 真空断熱ステンレスボトル BOOK」(各2970円)が登場！全国のローソンのほか、HMV&BOOKS online、宝島チャンネルで販売する。【写真を見る】「SNOOPY 真空断熱ステンレスボトル BOOK SNOOPY&FRIENDS」の表紙はこちらこの真空断熱ステンレスボトルは、フタつきで保冷・保温性に優れ、アイスもホットも飲みごろ温度が長く続く。容量は270ミリリット